TikTok không chỉ là nền tảng giải trí mà còn là nơi chia sẻ nhiều thông điệp, chiến dịch tích cực. Đây cũng là lý do TikTok ngày càng gắn kết hơn với người dùng Việt Nam, khi mọi điều tuyệt vời đều bắt đầu từ TikTok - itstartsonTikTok.

Chiến dịch #onhavanvui - kêu gọi mọi người ở nhà

Để ngăn chặn tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ Y tế kêu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Và để phát huy tối hiệu quả của lời kêu gọi mọi người ở nhà, TikTok đã được Bộ Y tế chọn làm kênh thông tin truyền thông cho chiến dịch “Ở nhà vẫn vui”.

Mọi người được khuyến khích ghi lại những hoạt động bình dị và thú vị tại nhà như nấu ăn (#onhanoitro), làm việc (#onhalamviec), cho đến những khoảnh khắc độc đáo và cá tính hơn như trình diễn thời trang (#onhalamdep), giải trí với điệu nhảy, bài hát (#onhagiaitri),… Do đó hashtag #onhavanvui từ khi được phát động trên nền tảng TikTok, đã trở thành xu hướng, lan rộng đến cả cộng đồng.

Bằng cách này, người dùng vẫn có thể kết nối, tương tác với bạn bè, làm giảm đi cảm giác cô đơn, nhàm chán sau nhiều ngày không được gặp nhau nơi công sở, trường học hay hàng quán. 850 ngàn video tham gia và hơn 10 tỷ người đã đón xem những video trong chiến dịch #onhavanvui lần này. Tiktok đã trở thành công cụ kết nối, và là nơi để mỗi cá nhân truyền tải năng lượng sống tích cực giữa mùa dịch.

Chiến dịch #thankyouhero - lời cảm ơn những anh hùng tuyến đầu chống dịch

Chiến dịch #thankyouhero cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch toàn cầu của TikTok để gửi những lời tri ân, động viên tinh thần của cộng đồng dành cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đang đứng đầu chiến tuyến chống dịch Covid-19.

Chiến dịch đóng vai trò là cầu nối giữa “tiền tuyến” và “hậu phương", trao gửi những lời tri ân, động viên chân thành của cộng đồng dành cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế.

Các video ngắn mang tiếng nói và sức sáng tạo của người dùng đã cổ vũ, tiếp sức cho ngành Y tế Việt Nam trong cuộc chiến khó khăn này. Theo kết quả thu về, chiến dịch này đón nhận 1,2 tỉ lượt xem trên tổng số 100 ngàn video được đăng tải từ người dùng.

Rửa tay 6 bước thật sạch với #vudieuruatay (vũ điệu rửa tay)

Cuối tháng 2 đầu tháng 3/2020 TikTok Việt Nam hợp tác với Bộ Y tế triển khai các chiến dịch #kienthucphongdich (Kiến thức phòng dịch) và #vudieuruatay (Vũ điệu rửa tay) nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và nâng cao nhận thức về phòng tránh sự lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.

Sản phẩm chủ lực và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong chiến dịch lần này là tác phẩm “Ghen Cô Vy” do nhạc sĩ Khắc Hưng phổ nhạc. Đoạn clip của chàng biên đạo múa điển trai Quang Đăng thực hiện 6 bước rửa tay kèm những khuyến cáo từ Bộ Y tế thu hút 40 ngàn video hưởng ứng trào lưu cùng 200 triệu lượt xem.

Bất ngờ hơn, chiến dịch còn nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế, lan rộng đến nhiều quốc gia với tinh thần “Đẩy lùi virus Corona”, đưa Việt Nam thành một điểm sáng trên bản đồ chống dịch của thế giới.

Chiến dịch #hellovietnam - xin chào Việt Nam yêu dấu

Với mục tiêu hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam, TikTok vận dụng các công nghệ, công cụ trên ứng dụng TikTok để triển khai chuỗi chương trình quảng bá cho du lịch Việt. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của nước nhà và là một kênh truyền thông mới của ngành Du lịch trong nỗ lực thúc đẩy phát triển nền du lịch Việt Nam.

Trong chiến dịch #hellovietnam (Hello Việt Nam), chiến dịch #hellodanang (Hello Đà Nẵng) và #helloninhbinh (Hello Ninh Bình) thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Kết quả với 18 ngàn video hưởng ứng chiến dịch và 162,2 triệu lượt đón xem.

Chiến dịch này, không những đưa hình ảnh con người Việt mà còn đưa danh lam thắng cảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, vẻ đẹp của Đà Nẵng và Ninh Bình được thể hiện đa dạng dưới nhiều góc ảnh khi gắn hashtag Đà Nẵng và Ninh Bình. Chiến dịch cung cấp trải nghiệm “du lịch sáng tạo” và quảng bá vẻ đẹp, hình ảnh của mỗi vùng đến mọi miền đất nước.

Chiến dịch mang đến những bài học hấp dẫn với #3phutgiuptro (3 phút giúp trò)

Từ nền tảng ban đầu là những câu chuyện đầy cảm hứng được các nhà sáng tạo nội dung TikTok tạo ra, và nay là những bài giảng thú vị, những chia sẻ thực tiễn. Từ đó, TikTok muốn nhân rộng tinh thần dạy và học của người Việt bằng nhiều hình thức mới mẻ, tích cực. Và đóng góp vào nguồn dữ liệu dạy và học trực tuyến của người Việt bằng những video ngắn sinh động.

Những câu chuyện văn hoá, những điểm đến du lịch, những chiến dịch cộng đồng… từ đó, những cảm hứng sống tích cực đã được lan truyền đến mọi người. Với những điều làm được cho cộng đồng, TikTok đã vượt xa khỏi khuôn khổ của một nền tảng giải trí, trở thành một phần trong văn hoá đại chúng.

Ngọc Minh