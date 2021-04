adidas vừa khởi động chuỗi phim ngắn tái hiện lại những câu chuyện có thật và truyền cảm hứng về thể thao, văn hóa thể thao của những người có sức ảnh hưởng trên khắp thế giới như Beyoncé, Paul Pogba, Tifanny Abreu, Mo Salah, Siya Kolisi…

Sự kiện này mở ra một chương mới cho chiến dịch thực thi quan điểm thương hiệu của adidas: “Impossible is Nothing” (Không thể là có thể).

Chuỗi phim ngắn truyền cảm hứng tích cực

Với adidas, quan điểm “Impossible is Nothing” là khả năng nhìn nhận vấn đề luôn “có thể” trong khi người khác nghĩ là “không thể”. Với quan điểm này, chuỗi phim xoay quanh trọng tâm chính là tinh thần: Seeing possibilities (Nhìn thấy những tiềm năng) - khả năng lạc quan mạnh mẽ có thể hiện thực hóa mọi thứ, bắt nguồn từ niềm tin của adidas về thể thao có sức mạnh thay đổi cuộc sống.

Trong loạt phim ngắn này, khán giả có cơ hội nhìn thấy nhiều khía cạnh thú vị của nhiều người nổi tiếng qua các cảnh quay riêng tư tại gia. Họ sẽ kể lại câu chuyện mình đã nhìn thấy những điều “có thể” như thế nào và đã hành động để biến những điều đó trở thành hiện thực ra sao. Như Beyoncé, nữ ca sĩ đã nhìn thấy cơ hội để tất cả chúng ta tìm ra tiếng nói riêng. Qua các sân khấu biểu diễn, Beyoncé tôn vinh sự khác biệt của mỗi con người.

Beyoncé - “Khi nhìn lên sân khấu, mọi người thấy một thần tượng, còn tôi nhìn ra đây là nơi mọi người tìm được tiếng nói riêng của mình”

Lạc quan là “chìa khóa” để đạt được các mục tiêu

“Impossible Is Nothing” là quan điểm gốc rễ của adidas và luôn được thể hiện trong mọi dự án. Điển hình là các thiết kế sản phẩm đột phá như adizero Adios Pro. Hoặc cách mà adidas đã nỗ lực góp phần giảm thiểu rác thải nhựa trong các dự án hợp tác với Cyrill Gutsch - CEO Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Parley (Parley for the Oceans).

Brian Grevy, Thành viên Ban Điều hành của Thương hiệu Toàn cầu adidas chia sẻ: “Impossible is Nothing không chỉ là một chiến dịch, nó là quan điểm cốt lõi của chúng tôi. Nhìn thấy những tiềm năng với sự lạc quan là chìa khóa để đạt được các mục tiêu của adidas nhằm thay đổi cuộc sống thông qua sức mạnh của thể thao.

Đây là thứ truyền cảm hứng cho chúng tôi mỗi ngày và thúc đẩy chúng tôi kiến tạo tương lai. Quan điểm này cũng dành cho tất cả những ai mong muốn sáng tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn”.

Gần đây, khi nhận thấy “những điều có thể” với sự lạc quan mạnh mẽ, adidas đã công bố kế hoạch của mình với 3 trọng tâm chiến lược nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thể thao: Bền vững, uy tín và gắn kết.

Để xây dựng một tương lai bền vững hơn, adidas cam kết đến năm 2024 sẽ loại bỏ nhựa nguyên chất và chỉ sử dụng nhựa tái chế trong tất cả các dòng sản phẩm.

Để cổ vũ sự gắn kết trong thể thao, adidas gia hạn hợp đồng với UEFA trong việc hỗ trợ cho Giải vô địch Bóng đá nữ châu Âu (Women’s EUROs and Champions League).

Để thúc đẩy những cải tiến sáng tạo, adidas tích cực phát triển các sản phẩm đột phá như công nghệ đế giữa in 3D với điển hình là mẫu giày 4D4WD và các sản phẩm sắp tới hợp tác cùng thương hiệu Allbirds.

Tại Việt Nam, các creators (người đồng sáng tạo) của adidas cũng chia sẻ về thông điệp của chiến dịch như Châu Bùi, Diễm My 9X, VĐV Nguyệt Đỗ và VĐV Lê Quang Hòa...

Châu Bùi: “Khi người khác chìm đắm trong kiểu cách, tôi nhìn thấy tiềm năng xoay chuyển phong cách thời trang thể thao”

Diễm My 9X: “Khi người khác nhìn thấy giới hạn, tôi tìm thấy những đại lộ mở ra để thay đổi cuộc sống”

Nguyệt Đỗ: “Khi người khác nhìn thấy vinh quang của một vận động viên, tôi nhìn thấy tiềm năng thành công dành cho tất cả mọi người”

Lê Quang Hòa: “Khi mọi người nhìn thấy lối mòn, tôi nhìn thấy lời mời gọi thay đổi thể thao và suy nghĩ"

Chuỗi nội dung sẽ khởi động từ ngày 19/4/2021, với những câu chuyện mới được phát sóng xuyên suốt từ xuân sang hè.

Thúy Ngà