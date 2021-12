Là thương hiệu thời trang cá tính cho phái đẹp, Witch by Hatoxu giúp người mặc tỏa sáng, tự tin với “chất” riêng của mình bằng những bộ trang phục độc đáo, thời thượng.

Witch by Hatoxu là thương hiệu thời trang mang phong cách "all-black" với 2 dòng sản phẩm là: Witch Basic (trang phục thường ngày) Và Witch Club (trang phục đi tiệc). Thời trang Witch có đa dạng mẫu mã, kiểu dáng: từ nhẹ nhàng, trẻ trung đến cá tính năng động, mang đến nhiều sự lựa chọn cho các quý cô hiện đại. Đặc biệt, bên cạnh các thiết kế bắt mắt, trendy, chất liệu vải là một “điểm cộng” của Witch by Hatoxu. Đại diện thương hiệu cho biết, Witch by Hatoxu luôn chú trọng vào chất liệu cao cấp, mềm mịn, thân thiện với làn da, giúp khách hàng luôn thoải mái, tự tin diện trang phục “nhà Witch”.

Thời trang là dòng chảy luôn thay đổi liên tục. Hiểu được điều này, đội ngũ thiết kế của Witch by Hatoxu không ngừng cập nhật, sáng tạo để mang đến những sản phẩm độc đáo, “có 1-0-2” trên thị trường. Đằng sau mỗi bộ sưu tập lộng lẫy là những câu chuyện được Witch khéo léo lồng ghép, nhằm truyền tải thông điệp tích cực về phái đẹp, sự tự tin trong thời hiện đại.

Theo đại diện Witch by Hatoxu, để mang đến những sản phẩm hoàn hảo, thương hiệu đầu tư “mạnh tay” vào dây chuyền sản xuất, ứng dụng các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Nhờ đó, trang phục Witch by Hatoxu luôn có sự chỉnh chu, chất liệu thoáng mát, thoải mái, tôn dáng người mặc, đồng thời mang “màu sắc riêng” khó trộn lẫn trên thị trường.

Một lợi thế giúp Witch by Hatoxu ghi dấu ấn với khách hàng là giá cả. Các sản phẩm của thương hiệu này có giá hợp lý, khoảng từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, phù hợp với mức chi tiêu của nhiều người, cho dù là nhân viên văn phòng, sinh viên, nội trợ…

Bên cạnh đó, thương hiệu quan tâm chăm sóc khách hàng, không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm mua sắm của các bạn gái. Thấu hiểu được chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh thời trang, đội ngũ nhân viên tại Witch mang phong thái chuyên nghiệp, nhiệt tình và luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng.

Tại các showroom có phong cách bày trí tại chỉn chu, trang phục được sắp xếp trưng bày theo màu sắc, theo mùa…, khách hàng có thể dễ dàng chọn cho mình những sản phẩm yêu thích.

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/witchcollection/

Lệ Thanh