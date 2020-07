Bộ đôi máy in khổ lớn Epson SureColor SC-S60670L và SC-S80670L được trang bị các tính năng vượt trội có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ in ấn nâng cao năng suất, chất lượng bản in, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Bên cạnh chất lượng, tốc độ sản xuất và khả năng xoay vòng, giao hàng nhanh trở thành lợi thế kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực in ấn, ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu những sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, tùy chỉnh được, thân thiện với môi trường và thậm chí có thể giao ngay trong vòng 24 tiếng.

Thấu hiểu trải nghiệm thực tế của khách hàng, Epson - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực in ấn, đã không ngừng đổi mới để kịp thời đáp ứng những nhu cầu đa dạng, trở thành một giải pháp toàn diện và tin cậy hàng đầu.

Thời gian in nhanh chóng, bản in chất lượng

Công nghệ Precision Dot của Epson mang đến chất lượng bản in đầu ra không tì vết trên bề mặt mọi loại giấy cùng tốc độ in đáng kinh ngạc. Công nghệ xử lý hình ảnh của Epson tích hợp ba thành phần quan trọng bao gồm: mô-đun Halftone, Bảng tìm kiếm (LUT) và công nghệ Microweaving. Những tính năng này giúp quá trình chuyển mực lên giấy được thực hiện hoàn hảo mà không tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Trong khi đó, đầu in PrecisionCore TFP của Epson với khả năng điều chỉnh hình dáng và số lượng giọt mực bắn ra từ đầu phun, mỗi đầu phun như vậy có thể bắn ra đến 50.000 giọt mực mỗi giây, giúp mang lại chất lượng bản in sắc nét cùng thời gian in nhanh chóng.

Ngoài ra, để cho ra đời ra những bản in sở hữu màu sắc sống động và chân thực, máy in khổ lớn Epson được trang bị profile CMYK rộng là một bộ dữ liệu ICC do chính Epson phát triển nhằm tối đa hóa dải màu của máy in, khai thác chất lượng mực in UltraChrome GS3 và công nghệ Precision Dot.

Tiết kiệm chi phí

Túi mực in dung tích lớn 1.5 lít của Epson.

Các túi mực in 1.5 lít loại lớn của Epson được bán với giá thấp hơn 35% so với loại hộp mực 700ml. Thêm vào đó, chế độ làm sạch đầu in tự động giúp hạn chế tối đa sự can thiệp từ người dùng, cho phép máy hoạt động in liên tục mà không bị ngắt quãng.

Hiệu năng cao

Epson SureColor SC-S60670L và SC-S80670L là dòng máy in năng suất cao tốc độ nhanh với thời gian hoạt động liên tục có thể lên đến 20 giờ mà không cần can thiệp sửa chữa.

Đại diện cho thế hệ kế tiếp của dòng máy in khổ lớn sử dụng mực gốc dầu eco-solvent hiệu suất cao, các thiết bị này được thiết kế để tối đa hóa năng suất. Với tốc độ in tối đa ở chế độ 1-pass lên tới 95.3 m2/h (360 x 720 dpi) và tốc độ in ở chế độ 4-pass lên tới 31.6 m2/h (720 x 720 dpi), những thiết bị này có thể đảm trách những lệnh in lớn trong thời gian ngắn. Mực UltraChrome GS3 cũng được tạo ra để rút ngắn tốc độ sấy, đẩy nhanh thời gian hoàn thiện đơn hàng trong ngày.

Khả năng tùy chỉnh

Cả hai loại máy in SureColor SC-S60670L và SC-S80670L đều đi kèm với phần mềm Epson Edge Print RIP - một công cụ đơn giản và hiệu quả nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm tra file trước khi in.

Máy in khổ lớn Epson SureColor SC-S80670L

Phần mềm liên kết với Epson Edge Dashboard, cho phép việc quản lý nhóm máy in được hoàn thành với các cài đặt dữ liệu in và giấy. Nó hỗ trợ thay thế màu sắc theo điểm màu cũng như gộp hình tự động, nhân bản đối tượng hình ảnh, chia nhỏ hình ảnh, và quản lý việc nhận dữ liệu. Hình ảnh được tái hiện nhanh chóng và việc điều chỉnh ảnh cũng được xử lý nhanh hơn. Mỗi phiên bản sẽ được chuyển đến tối đa 4 máy in và tối đa 4 phiên bản có thể được tải lên một máy tính đơn.

Thân thiện môi trường

Máy SureColor SC-S60670L và SC-S80670L tích hợp nhiều tính năng mới thân thiện hơn với môi trường. Trong đó, mực UltraChrome GS3 đã được phát triển để giảm thiểu lượng rác thải ra và hạn chế những tác động đến môi trường.

Sử dụng công thức mực pigment an toàn không chứa các hợp chất từ niken và fluorine, đồng thời thải ra dư lượng hóa chất thấp, mực gốc dầu UltraChrome GS3 đã nhận được chứng chỉ UL GREENGUARD Gold. Thêm vào đó, nó đáp ứng các tiêu chuẩn về AgBB và VOC French A+ dành cho lượng hóa chất thải ra thấp và phù hợp cho các ứng dụng trong nhà.

Nhờ vào việc sử dụng hệ thống mực nạp mới với túi mực 1.5L, thiết bị in khổ lớn này của Epson có lượng chất thải ra môi trường thấp hơn hộp mực in truyền thống. Đồng thời cho phép giảm 80% khối lượng và mang đến kích thước nhỏ gọn hơn đến 90%.

