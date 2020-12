City Garden Thủ Thiêm ra mắt khu tư vấn dành riêng cho BST thượng đỉnh (The Ultimate Collection) bao gồm 12 căn Penthouse và 12 căn Pool Villa thuộc dự án BĐS hạng sang The River Thu Thiem.

Sự kiện dành riêng cho khách hàng đặc biệt

Sự kiện ra mắt dành riêng cho các khách hàng đặc biệt, trong đó có các nhân vật tên tuổi như nhà thiết kế Võ Việt Chung, bà Nguyễn Lan Anh - Cựu Tổng Biên tập Tạp chí Forbes VN, bà Lệ Thu Guillon - Bệnh viện FV, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Các vị khách đã có dịp thăm khu tư vấn đặc biệt, ngắm mô hình, thực mục sở thị các loại vật liệu cao cấp, lắng nghe nhà phát triển dự án cùng đại diện của công ty DKO - một trong bốn nhà tư vấn thiết kế kiến trúc đến từ Úc chia sẻ những giá trị độc nhất vô nhị của BST thượng đỉnh.

Hoa hậu Giáng My chia sẻ: “Ý tưởng biệt thự trên cao Pool Villa tại The River khiến My thích thú vì nó tích hợp cùng lúc được nhiều giá trị. Tưởng tượng buổi sớm thức dậy, mở mắt nhìn ra không gian bên ngoài, thấy cây xanh mặt nước kề bên mà mây trời cũng ngang tầm tay với, cảm giác ngôi nhà bỗng như mọc thêm cánh, đưa mình bay lơ lửng giữa không trung.”

Là nhà tạo mẫu, nhà thiết kế Võ Việt Chung ấn tượng trước sự độc đáo trong thiết kế của DKO & kiến trúc sư lừng danh Koos De Keijzer. Theo anh, đây là lựa chọn xa xỉ nhưng đích đáng của nhà phát triển dự án. Là người rất chú trọng chất liệu trong thiết kế, anh cũng khá hài lòng với sự tinh tế, tỉ mỉ trong cách lựa chọn từng loại vật liệu cao cấp của The River. “Penthouse tại The River khiến tôi nhớ đến những căn penthouse của các ông chủ đế chế thời trang châu Âu, trên đỉnh các toà tháp lừng danh ở London, New York, Milan…”, anh Chung chia sẻ.

Bà Nguyễn Lan Anh - Cựu Tổng Biên tập Tạp chí Forbes VN đánh giá: “Đây là lời khẳng định tinh tế về một Việt Nam sánh ngang tầm quốc tế, nơi các doanh nhân có thể tổ chức những bữa tiệc ấm cúng mà sang trọng với bạn bè, đối tác, để cùng nhìn ngắm quang cảnh Hòn ngọc Viễn Đông và thành tựu phát triển của thành TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung”.

Ấn tượng BST thượng đỉnh của The River Thu Thiem

Khác với nhiều công trình ở TP.HCM, các căn penthouse của The River đạt được 4 yếu tố chuẩn mực của penthouse thế giới: Nằm ở trung tâm mới của thành phố, cách trung tâm cũ 800m, sát bờ sông với khoảng 100m mặt tiền sông và gần 4ha công viên bờ sông; view không bị chắn bởi bất cứ công trình nào; siêu tiện ích và vật liệu cao cấp với hệ thống ánh sáng tự động theo thời gian và cảm xúc người dùng, thang máy riêng, hồ bơi trong nhà, tường kính cao; thiết kế đẳng cấp từ đội ngũ kiến trúc sư lừng danh Koos De Keijzer cùng đội ngũ DKO thuộc nhóm được tín nhiệm cao trên toàn cầu cho phân khúc BĐS cao cấp.

Pool Villa tại dự án được thiết kế như những biệt thự đạt chuẩn resort nhưng được đẩy lên cách mặt đất từ hơn 10m để đón tầm nhìn ra sông với sự góp mặt của 4 nhà tư vấn thiết kế lừng danh, đẳng cấp quốc tế: DPA (mặt bằng kiến trúc), Element Design Studio (cảnh quan), IDD (nội thất), ASA (ánh sáng). Pool Villa tại The River kỳ vọng trở thành resort 5 sao giữa lòng đô thị: Một biệt thự tiện nghi với bể bơi riêng giữa lưng chừng trời, tiếp giáp với dải cây xanh rợp bóng trước nhà.

CĐT cho biết, khu tư vấn đặc biệt dành riêng cho nhóm khách hàng Penthouse và Pool Villa là những sắp đặt được thiết kế và lựa chọn tỉ mỉ: những chiếc ghế da do kiến trúc sư chọn được nhập khẩu từ Ý, cùng các mô hình Penthouse và Pool Villa được đặt chế tác riêng trong hơn 5 tháng. Mặt đá sa bàn và mặt bàn được tạo nên từ những khối đá và gỗ tự nhiên. Toàn bộ được chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện tại Singapore rồi vận chuyển nguyên khối về Việt Nam.

Toạ lạc tại tâm điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm - trên Đại lộ Vòng Cung, đường vành đai chính, The River Thu Thiem là một trong những dự án ven sông hiếm hoi. Ngoài cảnh quan hấp dẫn và các siêu tiện ích bên trong mỗi căn, dự án còn có hồ bơi dài 50m, phòng gym & yoga, sân golf giả lập, phòng tiệc sang trọng cũng như khu vực cho tiệc BBQ / picnic và không gian ăn uống ngoài trời.

CĐT cho biết, tính đến thời điểm trước khi mở bán chính thức thì 12/24 sản phẩm siêu sang này đã có chủ nhân.

Ngọc Minh