L’Azure Resort & Spa Phu Quoc nhận giải “Travelers' Choice” năm 2021 của Tripadvisor - giải thưởng dành cho các điểm du lịch, nhà hàng nhận được đánh giá tích cực của du khách và được xếp hạng trong top 10% cơ sở kinh doanh trên Tripadvisor.

Không gian xanh giữa đảo Ngọc

Nằm ở trung tâm đảo ngọc Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng L’Azure Resort & Spa Phu Quoc là quần thể những căn phòng và villa riêng biệt nằm trong một khuôn viên yên tĩnh, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. L’Azure Resort & Spa Phu Quoc luôn giữ được cho mình không gian xanh và sự yên tĩnh cần có của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Đại diện L’Azure Resort & Spa Phu Quoc bày tỏ: “Hầu hết du khách khi lần đầu đến với L’Azure Resort & Spa Phu Quoc đều ngỡ ngàng trước không gian trong lành, yên tĩnh của nơi đây”.

Toàn bộ khuôn viên được bao bọc bởi khu vườn xanh mát quanh năm. Những làn gió mát rượi từ biển Phú Quốc như máy điều hòa khổng lồ của thiên nhiên, mang đến cho du khách bầu không khí trong lành, tinh khiết. Với bãi biển riêng tư dài gần 120m và những tán dừa xanh, L’Azure mang đến cho du khách những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời bên bờ đại dương xanh thẳm.

Mang phong cách của một khu nghỉ dưỡng boutique, đến đây du khách sẽ được hoà mình vào thiên nhiên, nghe tiếng sóng biển rì rào, tận hưởng trọn vẹn giây phút riêng tư với đẳng cấp 5 sao. Đặc biệt, khu villa có vị trí gần sát biển, cùng với hồ bơi riêng tư là nơi lý tưởng để quý khách có “trải nghiệm kép” độc đáo: vừa ngâm mình thư giãn trong làn nước mát, vừa ngắm nhìn biển xanh nắng vàng vào buổi sớm, hoặc chiêm ngưỡng hoàng hôn trên biển đẹp đến nao lòng.

Đại diện L’Azure Resort & Spa Phu Quoc chia sẻ: “Ở L’Azure, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một bầu không khí yên bình, giản đơn và tự nhiên nhất có thể”.

Tuy vừa mới đưa vào hoạt động hơn 1 năm, nhưng L’Azure Resort & Spa Phu Quoc đã nhận được nhiều đánh giá và xếp hạng tích cực của khách du lịch, nhờ đó đạt được giải thưởng Travelers' Choice.

Đại diện L’Azure Resort & Spa Phu Quoc cho biết, trong năm 2020 và đầu năm 2021, L’Azure Resort & Spa Phu Quoc nhận được 9.2 điểm đánh giá từ khách hàng trên Agoda và 9.0 điểm từ khách hàng trên Booking.com.

Chú trọng các phương thức phòng dịch

Đại diện L’Azure Resort & Spa Phu Quoc cho biết: “Với tôn chỉ đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, L’Azure nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K do Bộ Y tế đề ra, đảm bảo kỳ nghỉ an toàn cho du khách”.

Với cơ sở vật chất hoàn thiện, trang thiết bị cao cấp, cùng với các dịch vụ tận tình, chu đáo, L'Azure luôn nỗ lực mang đến cho du khách kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ trên đảo Ngọc.

