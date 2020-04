Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 với lãi suất hấp dẫn 2 năm đầu, thưởng duy trì hợp đồng lên tới 10% giá trị tài khoản cơ bản trung bình, bảo vệ trọn đời và linh hoạt lựa chọn các quyền lợi.

Theo thống kê năm 2018 của Tổ chức Ung thư toàn cầu, bệnh ung thư hằng năm cướp đi sinh mạng khoảng 8,2 triệu người trên thế giới và 14,1 triệu ca mới. Khoảng 65% bệnh nhân sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh cao, mỗi năm có hơn 300.000 bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư, khoảng 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư.

Ngoài ra, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 9.229 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 8.397 vụ va chạm giao thông, làm 7.624 người chết, 13.624 người bị thương và 8.528 người bị thương nhẹ.

Những số liệu trên cho thấy rủi ro bệnh tật, tai nạn không thể dự đoán trước và rình rập đe dọa cuộc sống bất cứ lúc nào. Với mong muốn giúp khách hàng đảm bảo nguồn tài chính dự phòng trước những rủi ro của cuộc sống, Fubon Life Việt Nam luôn không ngừng phát triển và ra mắt những sản phẩm bảo hiểm mới mang đến nhiều quyền lợi cho khách hàng. Mới đây, Fubon Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp phép cho sản phẩm mới Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (CUL01).

Với sản phẩm trên, khách hàng được Fubon Life Việt Nam cam kết trả lãi cao hơn hoặc bằng mức lãi suất đảm bảo, bất kể mọi biến động của thị trường và còn được chi trả Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng vào cuối mỗi 5 năm tính theo Giá trị tài khoản cơ bản trung bình mỗi 5 năm trước đó, tương ứng 5% cho ba mốc 5 năm, 10 năm và 15 năm; đặc biệt thưởng lên tới 10% vào năm hợp đồng thứ 20.

Ngoài những quyền lợi về đầu tư, với sản phẩm Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (CUL01), Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các quyền lợi tăng cường như: Quyền lợi tử vong do tai nạn tương đương 100% số tiền bảo hiểm; Quyền lợi tử vong do tai nạn với 200% số tiền bảo hiểm khi sử dụng phương tiện công cộng; Quyền lợi tử vong do tai nạn lên tới 400% số tiền bảo hiểm khi sử dụng phương tiện hàng không thương mại và quyền lợi thương tật cao nhất lên tới 100% số tiền bảo hiểm.

Khi tham gia “Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0”, khách hàng được bảo vệ trước 100 loại bệnh hiểm nghèo khác nhau, sản phẩm ưu việt này cũng mang lại cho khách hàng quyền lợi đa tầng qua các giai đoạn bệnh lý nghiêm trọng khác nhau từ giai đoạn đầu tương ứng 50% số tiền bảo hiểm ( 2 lần chi trả) và giai đoạn sau tương ứng 100% số tiền bảo hiểm.

Để đảm bảo khách hàng được bảo vệ tối ưu, sản phẩm này còn hỗ trợ chi phí nằm viện tương đương 100% số tiền bảo hiểm/ngày (lên tới 90 ngày/năm hợp đồng), Hỗ trợ chăm sóc đặc biệt tương đương 200% số tiền bảo hiểm (lên tới 30 ngày/năm hợp đồng), đồng thời còn hỗ trợ chi phí phẫu thuật tương đương 500% số tiền bảo hiểm.

Ông Rick Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Với nhiều quyền lợi gia tăng, sản phẩm Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 không chỉ là giải pháp bảo hiểm toàn diện kết hợp tiết kiệm, đầu tư, mà còn là biện pháp tạo lập nguồn tài chính vững vàng bảo vệ gia đình trước những rủi ro tử vong, tai nạn, bệnh tật. Với sản phẩm mới này, Fubon Life Việt Nam hy vọng tiếp tục là điểm tựa đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống và tương lai”.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon (thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon) thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà Công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 250,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 45.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu.

(Nguồn: Fubon Life Việt Nam)