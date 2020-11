Ngày 10/11/2020, PNJ ra mắt thương hiệu trang sức và phụ kiện Style By PNJ, mang đến những trải nghiệm thú vị, để khách hàng khám phá về bản thân và lựa chọn những món trang sức dành riêng cho cái tôi độc nhất ấy.

Bước tiến mới của PNJ

Đại diện PNJ cho biết, Style By PNJ là thương hiệu trang sức và phụ kiện hoàn toàn khác biệt về phong cách lẫn khuynh hướng thời trang so với các nhãn hiệu khác của PNJ. Đại diện này còn khẳng định, Style By PNJ sẽ là “làn gió mới” trên thị trường trang sức Việt Nam hiện nay.

Lý giải về điều này, đại diện PNJ cho biết, bên cạnh những nhóm khách hàng vẫn xem trang sức vừa để làm đẹp và là tài sản, thì rất nhiều người, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đòi hỏi sự đổi mới, cách điệu, biến hóa của trang sức, phụ kiện để thể hiện cá tính. Họ xem đây là một phần quan trọng thể hiện “gu” và “tính cách” của mình. Do đó, họ không chỉ sẵn sàng chi trả mà còn liên tục đổi mới một cách đa dạng từ mẫu thiết kế, chất liệu đến chủng loại sản phẩm.

Ban lãnh đạo PNJ nhấn nút Start ra mắt Style

Đại diện PNJ chia sẻ: “Ngành trang sức Việt Nam đang có “một nhu cầu chưa thực sự được thoả mãn” của nhóm khách hàng trẻ hiện đang phát triển rất nhanh, mà rất có thể sẽ trở thành động lực phát triển thị trường trang sức trong tương lai. Chúng tôi mong muốn Style sẽ là nguồn cảm hứng cho giới trẻ tìm ra những tính cách của bản thân, để họ là chính họ, và không bị ảnh hưởng bới những xu thế bên ngoài để rồi mất đi bản sắc của riêng mình”.

Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ cho biết chữ STYLE được đặt trước PNJ nhằm mục đích tôn vinh lên cá tính và phong cách của mỗi con người

Ra mắt Style By PNJ là một trong những bước đi quan trọng nhằm gia tốc, về đích trong giai đoạn cuối năm của PNJ. Đại diện PNJ cho biết, về dài hạn, PNJ đang “refesh” quyết liệt, không ngừng đổi mới để trở thành đơn vị tiên phong khởi tạo trào lưu mới trong ngành trang sức Việt.

Đại diện PNJ cho biết thêm: “Nhưng sự thay đổi này sẽ hình thành trên nền tảng kế thừa và có được sự bảo trợ từ uy tín, chất lượng, cũng như giá trị của PNJ, một thương hiệu trang sức đã phát triển hơn 32 năm qua”.

Giám đốc sáng tạo PNJ Anna Võ cùng Châu Bùi thử tài mix & match phụ kiện

Style By PNJ - khẳng định phong cách và cái tôi của giới trẻ

Với sứ mệnh không ngừng sáng tạo, tiên phong đổi mới, giúp khách hàng khẳng định cái tôi, dòng sản phẩm của thương hiệu STYLE BY PNJ sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Đại diện PNJ chia sẻ: “Các thiết kế của Style by PNJ đều là những sáng tạo hoàn toàn mới, được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến. Mỗi BST luôn được thổi vào đó hơi thở đương đại, phản ánh đa dạng lối sống, phong cách của nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Vì thế, chúng tôi nghĩ ai cũng có thể sở hữu Style.”

4 người mẫu đại diện cho 4 phong cách Active, Sexy, Edge, Feminine

Các sản phẩm của Style By PNJ mang nhiều màu sắc và đa dạng về chất liệu (vàng, bạc, hợp kim cao cấp, thép, da thuộc…), chủng loại (nhẫn, bông tai, vòng cổ, lắc tay, vòng tay, cài áo, charm, charm giày, charm túi xách, móc khoá, mắt kính, đồng hồ…).

Style không đơn thuần là một thương hiệu trang sức, phụ kiện, mà còn là nguồn cảm hứng về phong cách, về sự thể hiện tính cách của mỗi con người.

Một vài sản phẩm Style

Đại diện PNJ chia sẻ thêm: “Không gian bày trí của Style sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, với những khu vực riêng dành để khách hàng tìm hiểu về bản thân, về tính cách của mình để rồi tìm được cho mình những món trang sức dành riêng cho cái tôi độc nhất ấy. Mỗi không gian trưng bày đều mang một màu sắc riêng biệt cho từng cá tính, không hề trộn lẫn”.

Đại diện PNJ cho biết, để chuẩn bị cho sự ra đời của thương hiệu mới, PNJ đã mất nhiều năm để tập trung sáng tạo trong thiết kế và chế tác, đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Song song đó, đội ngũ nhân viên tại cửa hàng Style By PNJ không đơn thuần là nhân viên bán hàng, mà còn có vai trò hỗ trợ và tư vấn rất chuyên nghiệp, giúp khách hàng có sự lựa chọn phù hợp với phong cách và cá tính riêng.

Cửa hàng đầu tiên của Style By PNJ toạ lạc tại địa chỉ: Lầu 1, PNJ Next 196 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1. Với khách hàng ở xa, có thể mua sắm các sản phẩm Style By PNJ trên website: www.pnj.com.vn hoặc gọi vào số hotline: 1800 54 54 57 để nhận thêm được nhiều thông tin chi tiết.

Vĩnh Phú