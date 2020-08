Máy lọc nước đang trở thành thiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lầm tưởng về máy lọc nước phải có nước thải, phải nhiều lõi hay máy lọc nào cũng đưa ra nguồn nước sạch như nhau.

Ngày càng nhiều gia đình chuộng máy lọc nước

Với tình trạng ô nhiễm đầu nguồn từ những con sông lớn đang cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho các đô thị mà báo chí đã đưa tin trong thời gian qua thì mong muốn sự an toàn khi sử dụng nước của mỗi gia đình là nhu cầu thiết thực.

Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng các sản phẩm nước tinh khiết đóng chai hay bình hiện có trên thị trường cũng mất nhiều chi phí thì sự lựa chọn máy lọc nước sẽ là một phương án tiết kiệm hơn trong thời điềm “củi cao gạo khó” như hiện nay.

Theo thống kê của bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong, có gần 200.000 người mắc bệnh ung thư, 250.000 người mắc bệnh tiêu chảy cấp. Nguyên nhân chính là do nguồn nước thiếu an toàn. Bởi vậy, do nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng cao cho nên sản phẩm “máy lọc nước" cũng vì thế mà trở thành sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Nguồn nước ô nhiễm đang ảnh hưởng đến chất lượng sức khỏe của những thành thị lớn.

Những điều chúng ta thường lầm tưởng

Máy lọc nước phải “nhiều lõi” mới an toàn

Thực tế cho thấy, những tiêu chí lựa chọn máy lọc nước được các chuyên gia chỉ định không hề dựa trên số lõi mà chỉ dựa trên các công nghệ được phát triển.

Các dòng máy lọc nước được sản xuất tại Đức, Ý,.. thường sẽ được áp dụng các công nghệ tiên tiến và các giải pháp lọc nước an toàn hơn.

Máy lọc nước nào cũng đưa ra nguồn “nước sạch" giống nhau

Đối với từng công nghệ lọc nước sẽ có những ưu và nhược điểm riêng biệt. Các dòng máy được trang bị công nghệ tiên tiến, tối ưu sẽ khắc phục được tối đa các nhược điểm mà các dòng máy thông thường mắc phải.

Nguồn nước sạch an toàn là nguồn nước được kiểm nghiệm bởi các tổ chức uy tín về nước uống, y tế tại trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, máy lọc nước cần phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT hoặc cao hơn nữa là đạt tiêu chuẩn về Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1/2010/BYT.

Còn trên thế giới, quy chuẩn WQA và NFS được xem là đảm bảo uy tín hàng đầu giúp người tiêu dùng lựa chọn các dòng máy lọc nước an toàn.

Công nghệ lọc không nước thải với ứng dụng MOF’s (Metal Organic Frameworks) mới nhất.

Máy lọc nước “nhất định" phải có nước thải

Phổ biến trên thị trường hiện nay là dòng máy RO - phù hợp với đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với công nghệ này, chúng sẽ sinh ra một lượng nước thải nhất định, chiếm khoảng 30 - 40% lượng nước sạch được tạo ra. Lượng nước thải này được khuyến cáo không nên sử dụng trong sinh hoạt do có thể gây ra hiện tượng ngộ độc, dị ứng, mẩn ngứa,.. do kim loại nặc, tạo chất, vi khuẩn,.. gây nên.

Để khắc phục điều này, thương hiệu máy lọc nước với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu & sản xuất máy lọc nước Pure Germany đã cho ra đời công nghệ tiên tiến - lần đầu tiên được áp dụng rộng rãi. Vừa mang đến giải pháp lọc nước an toàn, hiệu quả - giải quyết được vấn đề nước thải gây hại cho người sử dụng, hạn chế lãng phí nguồn tài nguyên nước, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng mà vẫn đạt tiêu chuẩn cao nhất được cấp bởi Cộng hòa liên bang Đức, châu Âu và các tổ chức uy tín trên thế giới.

Ba sản phẩm Pure Germany sản xuất và nhập khẩu từ Đức được người tiêu dùng bình chọn

Thêm một phương án lọc nước mới tối ưu

Giải pháp lọc nước được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng đó là sử dụng máy lọc nước Pure Germany - sản phẩm được nghiên cứu, sáng tạo & sản xuất tại Liên Bang Đức giúp giữ trọn khoáng chất, không nước thải và không sử dụng điện năng.

Các sản phẩm thuộc thương hiệu Pure Germany đã đạt được các chứng chỉ quốc tế như NFS, WARS, Water Quality, dwQ,.. Đảm bảo sẽ mang đến nguồn nước sạch, an toàn hơn với công nghệ lần đầu tiên được sử dụng: Vật liệu kim loại hữu cơ - Metal Organic Frameworks gắn các hạt carbon giúp loại bỏ 99% vi khuẩn, kim loại nặng trong nước; Giảm thiểu đáng kể Clo dư, Canxi dư, không nước thải và không sử dụng điện năng.

Pure Germany Water System Việt Nam được sáng lập bởi Fileder Europe GmbH - nhà sản xuất OEM giải pháp lọc nước cho hơn 4500 khách hàng doanh nghiệp UK và Châu Âu, có trụ sở chính tại thành phố Aschaffenburg, Cộng hòa Liên Bang Đức. Pure Germany Water System Việt Nam hiện tại đóng vai trò là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm lọc nước cao cấp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt gia đình với thương hiệu Pure Germany được nhập khẩu từ Đức, Châu Âu và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ chuyên gia Đức.

