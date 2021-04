Ngày 10/4, nhà thuốc Long Hiền đã khai trương cơ sở 6 tại TP. Thanh Hóa, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống nhà thuốc này tại địa phương.

Nhà thuốc Long Hiền là hệ thống được nhiều người biết đến ở tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị này đã có 27 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối dược phẩm với đa dạng sản phẩm: từ thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế....

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, ngày 10/4, nhà thuốc Long Hiền đã khai trương cơ sở 6 tại địa chỉ 94 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa. Nhân dịp khai trương cơ sở mới, nhà thuốc Long Hiền 6 đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt để tri ân khách hàng, giảm giá và tặng quà với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Nhà thuốc Long Hiền tưng bừng khai trương cơ sở 6

Sự kiện khai trương nhà thuốc Long Hiền 6 thu hút đông đảo người dân

Nhà thuốc Long Hiền 6 nằm trên trục đường chính nối trung tâm thành phố với sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa, có mặt bằng rộng rãi, thoáng mát cùng cơ sở vật chất khang trang với màu xanh chủ đạo quen thuộc. Long Hiền 6 có đội ngũ dược sĩ và nhân viên chuyên nghiệp, trình độ cao, cùng danh mục sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả cạnh tranh… Tất cả hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tại lễ khai trương, ông Khương Vân Trường - Quản lý hệ thống nhà thuốc Long Hiền chia sẻ: “Sự có mặt của Long Hiền tại 94 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn nhằm mang các sản phẩm chất lượng và dịch vụ của nhà thuốc đến gần hơn với người tiêu dùng khu vực này. Đồng thời, hạn chế những khó khăn của người dân trong việc di chuyển, chờ đợi; do cơ sở gần đây nhất là cơ sở 1 cách gần 3km và thường xuyên quá tải do lượng khách hàng quá đông”.

Đại diện nhà thuốc Long Hiền cho biết, nhờ dịch vụ chăm sóc tận tình, cơ sở vật chất khang trang, sản phẩm được chú trọng, Long Hiền đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để có được sự ủng hộ và tin tưởng của người tiêu dùng lớn đến vậy, kinh nghiệm lâu năm là một lợi thế nhưng chắc chắn không phải là yếu tố quyết định duy nhất mà nó được quyết định bởi chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của nhà thuốc.

“Chúng tôi luôn đề cao lợi ích về sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi luôn chọn các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Olympian Labs, Careline, Nature’s Way, Mason Natural, Herbs Of Gold, DHC… và hàng loạt các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước khác”, ông Khương Vân Trường khẳng định.

Ban lãnh đạo hệ thống nhà thuốc Long Hiền chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo công ty Megasun - đơn vị chuyên phân phối các nhãn hàng thực phẩm chức năng

Sự phát triển liên tục, ngày càng mở rộng, lấy phương châm “Chăm sóc sức khỏe Việt” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, nhà thuốc Long Hiền đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại xứ Thanh.

Hệ thống nhà thuốc Long Hiền Cơ sở 1: Số 234 - 236 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa Cơ sở 2: Số 216 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa Cơ sở 3: Số 476 Bà Triệu, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa Cơ sở 4: Số 199 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa Cơ sở 5: Số 37 Nơ 3 Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Cơ sở 6: Số 94 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa Hotline tư vấn: 0943.587.101 Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0916.461.569

Doãn Phong