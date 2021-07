Ngày 14/7, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị trực sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và tổng kết công tác tài chính năm 2019-2020.

Nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực

Theo báo cáo tại hội nghị, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SXKD của Tập đoàn cũng như đời sống của người lao động, đặc biệt là tại Quảng Ninh - địa bàn SXKD trọng yếu của TKV và Hải Dương - địa bàn có nhiều CNLĐ của TKV, ảnh hưởng tới nguồn nhân lực sản xuất của Tập đoàn

Kết quả SXKD 6 tháng: sản xuất than 20,62 triệu tấn, đạt 54% KHN; than tiêu thụ 22,54 triệu tấn, đạt 54% KHN; đất bóc 89,81 triệu m3, đạt 54% KHN; đào lò 119.620m, đạt 47% KHN. Các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, điện, thuốc nổ đều đạt 52-55% KHN; tổng doanh thu 63.910 tỷ đồng, đạt 52% KHN; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% kế hoạch, trong đó khối than 14 triệu đồng/người/tháng…

Quang cảnh tại Hội nghị

Trong tình hình đó, Công đoàn TKV và Công đoàn các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thực hiện chủ đề năm 2021 “Sáng tạo - Thiết thực - Tiết kiệm” như tổ chức “Tết thợ mỏ - 2021” tại 4 vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Thái Nguyên, trao tặng 1.300 túi quà Tết và 2.957 suất quà với giá trị 6,66 tỷ đồng và tổ chức rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị đến với người lao động…;

Công đoàn TKV cũng phối hợp chăm lo chu đáo các chế độ, quyền lợi cho NLĐ, bàn giao 93 nhà “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho NLĐ khó khăn, phối hợp tổ chức cho CNLĐ đi tham quan, nghỉ mát cho 11.112 lượt người.

Trong công tác ATVSLĐ đã phối hợp tổ chức Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Trong Tháng Công nhân, Công đoàn TKV đã thăm hỏi, tặng quà 103 tập thể, tổ đội tiêu biểu, trao tặng 1.400 mặt nạ phòng bụi và 8.800 găng tay bảo hộ cho CNLĐ. Cũng trong 6 tháng đã có 447 công trình Công đoàn các cấp đảm nhận và hoàn thành; 4.027 sáng kiến hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Tiếp tục phần đấu “mục tiêu kép”

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công đoàn TKV đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 14 mục tiêu, 27 nhóm giải pháp, 29 hoạt động công tác trọng tâm năm 2021 của Công đoàn TKV, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CNLĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021 với mục tiêu chung “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Tại hội nghị, UBKT Công đoàn TKV đã báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; đánh giá tổng kết công tác tài chính năm 2019-2020.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư Thường trực Khuất Mạnh Thắng biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là các hoạt động thi đua lao động sản xuất, “Tháng Công nhân”, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, phòng chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống NLĐ…, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD và công tác phòng chống dịch của Tập đoàn, khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn TKV.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đề nghị Công đoàn TKV tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị… của tập đoàn, đặc biệt là khắc phục các vấn đề đang hạn chế tồn tại như công tác ATVSLĐ, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, kiểm tra giám sát…, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến NLĐ các chủ trương, chính sách; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, công tác ATVSLĐ, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, sớm phát hiện, ngăn chặn cũng như đề xuất xử lý kịp thời các sai phạm

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện công tác tài chính năm 2019-2020; khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc thực hiện “Tháng Công nhân 2021”; khen thưởng các tác phẩm đạt giải cuộc thi xây dựng Video Clip tuyên truyền "Công đoàn trong trái tim tôi".

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân khẳng định, 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tiêu thụ than giảm, song Công đoàn TKV đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phù hợp, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả”, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động, vận động CNLĐ hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc và nắm bắt tình hình CNVCLĐ, đặc biệt là lao động bị ảnh hưởng của dịch, thu nhập thấp. Phối hợp thực hiện kế hoạch SXKD, tăng cường ứng dụng KHCN, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD, khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động của ATVSV; thực hiện đúng các quy định công tác tuyển sinh, tuyển dụng lao động hầm lò; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là chế độ ăn định lượng, chế độ phúc lợi, quan tâm đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính cho phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn.

Thúy Ngà