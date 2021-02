Thành lập năm 2018, Nương My Shop là nơi cung cấp các mặt hàng si phụ kiện thời trang như: túi xách, giày dép, mắt kính… độc đáo, thời thượng.

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện; mẫu mã sản phẩm đa dạng, cập nhật liên tục; giá cả hợp lý… là những điểm hút khách của Nương My Shop. Những điều này góp phần tạo nên một màu sắc mới lạ, khác biệt của Nương My Shop ở thị trường hàng si phụ kiện thời trang.

Nương My Shop còn “ghi điểm” với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Mỗi khách hàng đều được tư vấn nhiệt tình, dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm phù hợp và ưng ý nhất qua sự hỗ trợ của nhân viên. Đại diện Nương My Shop cho biết, đội ngũ nhân viên được chú trọng đào tạo nghiệp vụ bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng chu đáo; giúp khách hàng dễ dàng chọn đồ từ khi mua hàng đến chế độ hậu mãi.

Ở thời đại công nghệ, bán hàng online càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đó cũng là thị trường nhiều cạnh tranh. Để có được tình yêu của khách hàng như hôm nay, cô chủ của Nương My Shop đã không ngừng tìm kiếm nguồn hàng tốt, nghiên cứu cách thức bán hàng sao cho hiệu quả và có chiến lược cụ thể “giữ chân” khách hàng, được lòng khách hàng thân thiết.

Đại diện Nương My Shop cho biết, Facebook là kênh marketing được chú trọng nhất của cửa hàng; sau đó, Nương My Shop sẽ tập trung đến các kênh thương mại điện tử khác. Với định hướng đó, nền tảng mạng xã hội Facebook là một thành phần không thể thiếu trong việc tiếp cận khách hàng. Từ đó, Nương My Shop tạo dựng sự quan tâm, yêu thích của nhiều khách hàng trên nền tảng Facebook. Để bán hàng online hiệu quả, các sản phẩm Nương My Shop chú trọng đa dạng mẫu mã, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, cập nhật xu hướng thường xuyên.

Cùng với đó, khách hàng đến với Nương My Shop không chỉ qua kênh online mà còn do nhiều người giới thiệu. Nhận được sự tin yêu của các “tín đồ” thời trang, đến nay đội ngũ nhân viên của Nương My Shop ngày càng tăng lên; nhiều khách hàng đã trở thành đại lý của Nương My Shop. Với đà phát triển này, đại diện Nương My Shop kỳ vọng trong tương lai sẽ có nhiều cửa hàng, đại lý của Nương My Shop trên khắp các tỉnh thành trên cả nước; để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng hơn, bắt kịp xu hướng thời trang trong nước và trên thế giới.

Fanpage: https://www.facebook.com/774364032908360 Điện thoại: 0949 492 555

Lệ Thanh