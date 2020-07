Nằm sát bên dòng sông Cổ Cò, Silk Sense Hoi An River Resort là quần thể resort đa chức năng, với cấu trúc lấy thiên nhiên làm chủ đạo, chia thành nhiều khu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Nhắc đến Hội An, nhiều người nghĩ ngay đến khung cảnh yên bình, nhịp sống chậm rãi, khác xa so với vẻ nhộn nhịp, hối hả ở những thành phố khác. Đó là lý do sau đợt dịch Covid-19, Hội An là điểm đến được yêu thích. Giới trẻ và các gia đình muốn được nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Vì thế vào mỗi dịp hè, các chương trình team bulding, tụ họp hội nhóm lại chọn Hội An là nơi dừng chân.

Với đặc điểm địa lý vừa có biển vừa có núi, Hội An được thiên nhiên ưu ái ban tặng quá nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Mặc dù Hội An là thị trấn bên sông, nhưng từ trung tâm nếu di chuyển bằng xe, chỉ cần mất khoảng 10 phút là đến được biển. Biển Hội An phần lớn rất yên tĩnh, còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai phá hết. Dù vậy, thời gian gần đây, nhiều resort nghỉ dưỡng cao cấp xuất hiện góp phần thay đổi cảnh quan khu vực, cho du khách nhiều lựa chọn hơn khi đến đây du lịch. Có thể kể đến như Silk Sense Hoi An River Resort.

Ra đời năm 2017, sau gần 3 năm hoạt động, Silk Sense Hoi An River Resort được biết đến là khu nghỉ dưỡng cao cấp tiện ích cho sức khoẻ. Nằm sát bên dòng sông Cổ Cò, Silk Sense Hoi An River Resort là quần thể resort đa chức năng, với cấu trúc lấy thiên nhiên làm chủ đạo, chia thành nhiều khu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Silk Sense Hoi An River Resort có nhiều dịch vụ đa dạng, từ Nypa Spa & Beauty với hồ sen thơm ngát bao quanh đến khu vườn Silk Sense Garden rộng 3.500m2 có thêm làng rau Caman xanh ngát cung cấp rau quả sạch cho nhà hàng. Tất cả kết nối với nhau thành một hệ thống nghỉ dưỡng du lịch đa chức năng, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng khách hàng.

Đặc biệt, resort được thiết kế tỉ thân thiện với môi trường, nâng cao sức khoẻ du khách thông qua các dịch vụ và không khí trong lành. Đó là lý do Silk Sense Hoi An River Resort là lựa chọn hàng đầu của nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Với không gian rộng rãi, thoáng đãng phù hợp cho các hoạt động quy mô lớn và khách VIP, resort đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn như Hội thảo Tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam, Hội ngộ Nam Bắc đoàn motor phân khối lớn Harley Devision, Hội thảo Diễn đàn môi trường thế giới, Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018… Silk Sense Hoi An River Resort còn vinh hạnh nhận được hai giải thưởng lớn về du lịch thế giới “World Luxury Hotel Awards 2018”, gồm: Khu nghỉ dưỡng vườn xanh sang trọng nhất châu Á và Khách sạn ven sông sang trọng nhất thế giới; Giải thưởng “World Luxury Hotel Awards 2019”, giải thưởng “World Travel Award 2019” - Asia’s Leading Boutique Resort (Khu nghỉ dưỡng độc đáo đẳng cấp châu Á).

Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng resort, Silk Sense Hoi An River Resort còn tích cực quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, resort hỗ trợ thực phẩm cho các khu cách ly trong khu vực và tri ân đến các y, bác sĩ, tình nguyện viên ngày đêm chiến đấu vì sức khoẻ mọi người.

Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên ở đâu khi du lịch đến Hội An, Silk Sense Hoi An River Resort là một trong những điểm đến đáng cân nhắc.

Silk Sense Hoi An River Resort

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Cẩm An, Phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Lệ Thanh