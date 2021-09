Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, việc di dời 17 hộ dân với 53 nhân khẩu diễn ra vào 2h chiều nay (17/9).

Sáng 17/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Thuận Phước đã có thông báo việc giãn dân đến toàn bộ hộ gia đình trong kiệt 90 đường Đống Đa.

Lý do giãn dân ở kiệt này được Ban chỉ đạo phường đưa ra là do vị trí nhà ở của gia đình có 5 ca dương tính với nCoV trong kiệt có lộ giới nhỏ, có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao. Việc di dời để đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận và hạn chế tối đa việc lây lan, bùng phát của dịch trong khu vực.

Toàn bộ những người di dời đều được mặc đồ bảo hộ

Những người dân tại kiệt 90 được di chuyển đến trường THPT Trần Phú (11 đường Lê Thánh Tôn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cá nhân thực hiện giãn dân được chăm sóc y tế, đảm bảo các bữa ăn theo quy định.

Mỗi gia đình trong kiệt sẽ có 1 người ở lại để đảm bảo sinh hoạt trong việc thực hiện giãn dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP, tính từ ngày 18/6 đến nay, số lượt người được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 3.960.143 lượt người.

Hình ảnh 53 nhân khẩu tại kiệt 90 được di chuyển ra xe đến nơi giãn cách:

Người dân được di chuyển đến trường THPT Trần Phú và được chăm sóc y tế, đảm bảo các bữa ăn theo quy định.

Trường THPT Trần Phú nơi các hộ dân đến thực hiện giãn cách

Đà Nẵng cho phép người dân 'vùng xanh' đi chợ 3 ngày/lần Tối 14/9, UBND TP Đà Nẵng có quyết định điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện từ 8h ngày 16/9.

Công Sáng - Hồ Giáp