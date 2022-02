Cà Mau nghiêm cấm cán bộ can thiệp dưới mọi hình thức hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 22/2, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho hay, tỉnh này đã có văn bản về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ còn phức tạp.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện phương châm trật tự an toàn giao thông năm 2022 là "trách nhiệm, kỷ cương, quyết liệt và hiệu quả".

Trong đó, phương châm xử lý vi phạm của tỉnh là "không nể nang, không có vùng cấm". Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ) trong tỉnh thực hiện tốt việc nêu gương trong chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công tác xử lý vi phạm phải được công khai, đúng pháp luật, đúng người vi phạm, không phân biệt cán bộ hay người dân.

"Cán bộ tuyệt đối không can thiệp dưới mọi hình thức hoặc để xảy ra làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn hoặc can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi có cán bộ vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm", Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Ngọc Chúc