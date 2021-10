Tuyến xe khách Cần Thơ đi TP.HCM và các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương... được mở lại.

Ngày 29/10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ có văn bản thông báo về hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách cố định với 15 địa phương.

Tuyến xe khách Cần Thơ - TP.HCM chính thức mở lại

Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, Sở nhận được sự đồng thuận và có ý kiến cùng thống nhất hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có đối lưu với thành phố.

Do vậy, Sở GTVT thông báo hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương và ngược lại gồm: TP.HCM, Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang.

Sở yêu cầu hành khách đi trên xe phải tuân thủ 5K; khai báo y tế. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, đau họng

Các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khách thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã công bố (đối với tỉnh, thành phố có phương tiện đi đến và ngược lại).

Trong ngày 29/10, TP Cần Thơ phát hiện 98 F0. Đến nay, TP Cần thơ đã tiêm hơn 1,1 triệu liều vắc xin cho người dân; trong đó hơn 257.000 người được tiêm đủ 2 liều vắc xin.

TP Cần Thơ vẫn tiếp tục đồng loạt triển khai tiêm chủng vắc xin diện rộng trên toàn địa bàn thành phố.

H.Thanh