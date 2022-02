Trong lúc đi bộ băng qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thanh niên 22 tuổi bị xe khách tông bị thương và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 24/2, Công an thành phố Tân An, Long An, cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến một người tử vong.

Lực lượng y tế sơ cứu nạn nhân. Ảnh: A.L.

Khoảng 18h10 tối 23/2, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe khách 29 chỗ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng Tiền Giang đi TP.HCM.

Khi đến địa phận xã Lợi Bình Nhơn (thành phố Tân An), xe khách va chạm với anh Phan Thanh Sơn (22 tuổi, ngụ địa phương) đang đi bộ băng ngang qua cao tốc.

Nam thanh niên bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua Long An. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing