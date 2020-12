Trong giai đoạn 2016-2020, toàn quốc xảy ra hơn 94 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 40 nghìn người (giảm gần 20% so với giai đoạn trước).

Sáng 9/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và Năm An toàn giao thông 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận trong 5 năm qua việc thực hiện phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực so với giai đoạn trước. Đặc biệt, số vụ tai nạn trong năm 2020 giảm ở mức sâu ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trương Hòa Bình, trong giai đoạn vừa qua, công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan bộ, ngành, địa phương quan tâm. Đặc biệt, Nghị định 100 của Chính phủ về xử lý vi phạm, nâng chế tài xử phạt về nồng độ cồn được áp dụng triển khai. Đây được xem là điểm sáng, nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.

Các chương trình tuyên truyền về chủ đề an toàn giao thông được tổ chức, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong xã hội, được đông đảo nhân dân hưởng ứng đồng hành.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, giai đoạn vừa qua việc ưu tiên sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc nâng cấp các công trình kết cấu, hạ tầng giao thông, giải quyết các điểm đen tai nạn giao thông đã phát huy nhiều hiệu quả. Những cung đường nguy hiểm trên cả nước đã được kiềm chế và các cấp vào cuộc sát sao.

Bên cạnh những thành quả đạt được, ông Trương Hòa Bình đề cập đến một số hạn chế còn tồn tại như: Tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ người chết và bị thương vì tai nạn giao thông ở mức cao. Một số tỉnh như Hải Dương, Cà Mau, Tiền Giang, Hậu Giang... vẫn còn để số người chết vì TNGT trong 5 năm qua ở mức cao.

Hai là tình trạng vi phạm chở xe quá tải trọng của xe ô tô tải vẫn diễn biến phức tạp trên các địa phương có nhiều mỏ vật liệu...

Ba là tình trạng ùn tắc giao thông có hiện tượng tái diễn phức tạp tại TP Hà Nội, TP.HCM.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2016-2020, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh nhóm 5 giải pháp trong giai đoạn tới: Đầu tiên là xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an toàn giao thông. Hai là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn. Ba là ứng dụng các công nghệ về an toàn và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, kiểm định phương tiện. Thứ tư là tập trung tuyên truyền giáo dục kiến thức, kĩ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn. Năm là xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ông Khuất Việt Hùng báo cáo kết quả thực hiện tại hội nghị

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: “Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 5 năm qua, toàn quốc xảy ra hơn 94 nghìn vụ tai nạn, làm chết gần 40 nghìn người và hơn 90 nghìn người bị thương. So với cùng kỳ 5 năm trước, số vụ tai nạn giảm 42%, số người chết giảm gần 20% và giảm 53% số người bị thương”.

Trên cơ sở đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đặt mục tiêu trong giai đoạn tới sẽ giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020. Giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Đoàn Bổng