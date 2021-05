Tỉnh Bắc Giang vừa ra chỉ đạo dừng tất cả các chuyến xe đưa đón công nhân đến các khu công nghiệp đang có dịch, sau khi xác nhận thêm 24 ca Covid-19 vào sáng nay.

Sáng nay (15/5), Bắc Giang ban hành loạt biện pháp cấp bách để chống dịch, sau khi xác nhận thêm 24 ca Covid-19.

Các ca mắc chủ yếu tập trung ở ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam (thuộc KCN Vân Trung) và ổ dịch Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu). Còn ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam không phát sinh ca mắc mới.

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định, ổ dịch tại công ty ShinYoung cơ bản vẫn bắt nguồn từ ca nhiễm ở KCN Vân Trung (có thể là chu kỳ thứ 3-4).

Từ khi bùng phát dịch ở KCN Vân Trung, cơ bản những ca bệnh đều là công nhân, tỷ lệ lây ra người thân ở cùng nhà là rất thấp. Do đó, có thể môi trường lây ở trong vùng yếm khí, lạnh như: xưởng làm việc, nhà ăn, trên xe ô tô.

Biểu đồ các ca lây nhiễm Covid-19 tại Bắc Giang tính đến sáng ngày 15/5

BCĐ yêu cầu tất cả các công ty có xưởng làm việc, phòng ăn không đảm bảo thoáng khí phải dừng sản xuất, nhưng vẫn yêu cầu công nhân đến công ty để lấy mẫu xét nghiệm.

Những doanh nghiệp đánh giá có nguy cơ cao thì test nhanh xác suất sau khi có kết quả âm tính thì có thể cho công nhân về nhà tự theo dõi sức khoẻ và hạn chế tiếp xúc.

Công an tỉnh chủ trì truy vết thần tốc những người có nguy cơ cao lây nhiễm do tiếp xúc gần với các F0; dừng các xe đưa đón công nhân ở tất cả các tuyến đến các KCN Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám để đợi kết quả xét nghiệm diện rộng, sau đó sẽ hoạt động trở lại nếu an toàn dịch bệnh.

Trước đó, thời điểm xác nhận trường hợp nữ công nhân dương tính đầu tiên tại KCN Vân Trung, Chủ tịch tỉnh Lê Ánh Dương nhận định sẽ có nhiều ca dương tính do lây nhiễm từ bệnh nhân này.

Sở Công thương ra văn bản hỏa tốc

Sở Công Thương Bắc Giang cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn.

Chuẩn bị các điều kiện cách ly thôn Thị, xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Ảnh: Báo Bắc Giang

Sở này yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN và các đơn vị sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại DN của mình; thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch của DN, phân công một lãnh đạo làm tổ trưởng; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, phản ánh thông tin về công tác phòng, chống dịch.

Ngày hôm qua, Bắc Giang tiếp tục cách ly y tế đối với thôn Thị, xã Tân Trung, huyện Tân Yên.

Bắc Giang yêu cầu xét nghiệm y tế đối với công nhân trong các KCN

Những người thuộc diện F2 tại gia đình sẽ cử người thường xuyên giám sát, dán biển “Gia đình có người cách ly Covid-19” ở tại cổng hoặc cửa gia đình đó.

Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu người thuộc diện F2 trong thời gian cách ly tại nhà phải chấp hành nghiêm túc quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân trong gia đình; tự theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, khi có triệu chứng của bị nhiễm Covid-19 phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm, cách ly, chữa trị, tránh để dịch lây lan ra cộng đồng.

Địa phương nào để người thuộc diện F2 đi ra ngoài cộng đồng, sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm những người liên quan, đặc biệt là người đứng đầu theo quy định.

Kiên Trung