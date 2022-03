Ngày 22/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét phòng làm việc ông Nguyễn Tấn Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ. Ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tân Tú Hải - thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Chu Thị Ngọc Ngà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ.

Việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Ph.Q.T cùng các cổ đông của Công ty Tây Hồ.

Quyết định khởi tố cũng dựa vào hồ sơ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.

Được biết, Công ty Tây Hồ là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh được triển khai từ năm 2003 bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phân lô. Ngoài ra, dự án còn có đất dành cho trường học, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...

Hiện dự án chỉ có 118 lô đất với tổng diện tích 29.115,2 m2 thuộc phần diện tích đất 18,1 ha đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 75 ô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng và 43 lô chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Quy trình bán đất nền tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ I của Công ty Tây Hồ cũng bị tố cáo thiếu minh bạch, có dấu hiệu trốn thuế, thu lợi bất chính, làm tổn hại quyền lợi cổ đông và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Công ty Tây Hồ được thành lập năm 1984, địa chỉ tại số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ban đầu, đây là doanh nghiệp Nhà nước nhưng năm 2004 chuyển sang loại hình cổ phần có vốn Nhà nước.

Ông Tân Tú Hải và bà Chu Thị Ngọc Ngà còn bị tố cáo thao túng, biến Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thành “công ty gia đình trị”.

Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Hà Nội của Kiểm toán Nhà nước ban hành cuối năm 2020 xác định, Công ty Tây Hồ chưa thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với 9,9ha đất nhiều năm qua tại chính dự án Khu đô thị mới Quế Võ.

