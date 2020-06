Từ chiều tối và đêm nay (13/6), Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Từ ngày mai nắng nóng kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.