Ba ngư dân gặp nạn khi con tàu bị hỏng máy, trôi tự do cách bờ biển Cửa Việt (Quảng Trị) 8 hải lý. Sau hơn 1h30 phút tiếp cận, lực lượng biên phòng đã đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn.

browser not support iframe.

Chiều nay (11/1), Trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân xác nhận, đơn vị vừa ứng cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Hiện sức khỏe của 3 ngư dân gặp nạn đã ổn định.

Theo đó, vào lúc 12h trưa nay, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu BTh 977.49 TS do ông Mai Văn Thành (SN 1967, thường trú tại thôn Tây Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) làm thuyền trưởng.

Cùng đi với ông Thành trên chiếc tàu cá này có 2 người con là Mai Văn Trung (SN 1997) và Mai Văn Hiếu (SN 1999). Khi tàu đánh bắt hải sản tại tọa độ 16 độ 53'700,107 độ 13'700 trên đường vào lạch Cửa Việt thì bị hỏng máy trôi tự do. Lúc này, con tàu gặp nạn cách biển Cửa Việt 8 hải lý.

Hiện sức khỏe 3 ngư dân đã ổn định và trở về với gia đình.

Hương Lài