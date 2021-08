Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chiều 13/8, đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 gia đình bị cháy nhà ở khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên.