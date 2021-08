Sau vụ cháy nhà khiến 5 người trong một gia đình ở Bình Dương tử vong, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Từ trưa nay (19/8), hàng chục cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An và Viện KSND đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h tối 18/8 tại một căn nhà bán tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Khi lực lượng chức PCCC tiếp cận hiện trường dập lửa thì phát hiện bên trong có 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt.

Cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Dù được sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 5 người đã tử vong.

Các nạn nhân gồm ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006), là hai người con của vợ chồng ông Ánh, Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).

Cảnh sát khám nghiệm bên trong căn nhà

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân của gia đình gặp nạn.

Căn nhà được xây dựng một trệt, một gác lửng, phía ngoài có cửa cuốn với tổng diện tích khoảng 120 mét vuông.

Các vật dụng trong nhà bị cháy rụi

Sau vụ cháy, nhiều đồ dùng gia đình buôn bán tạp hóa bị cháy hoàn toàn, xe máy và các vật dụng khác cũng bị lửa thiêu rụi.

Thời điểm tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Ánh và hai con nằm dưới tầng trệt, người cháu gái bất tỉnh trên gác lửng.

Bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân tử vong có thể do ngạt khói.

Xuân An