Theo Bộ Tư pháp, trong đấu giá tài sản vẫn còn tình trạng “bao che”, “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ”, sân sau còn phổ biến.

Hôm nay (17/7), Bộ Tư pháp cho biết, từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức 86.607 cuộc đấu giá thành với tổng giá khởi điểm hơn 194.755 tỷ đồng, tổng giá trị bán thành hơn 233.053 tỷ đồng.

Qua đó làm lợi cho người có tài sản, ngân sách Nhà nước hơn 38.185 tỷ đồng, nộp thuế gần 100 tỷ đồng.

Xuất hiện hiện tượng “bảo kê” của băng nhóm “xã hội đen”

Thực tế hoạt động đấu giá tài sản thời gian qua cho thấy địa phương nào có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của người có tài sản, sự vào cuộc, xử lý quyết liệt, kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước thì tình trạng thông đồng, dìm giá, gây thất thoát tài sản nhà nước được hạn chế tối đa.

Theo Bộ Tư pháp, yếu kém hiện nay là giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa được định giá sát với giá thị trường

Cụ thể như vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa, sau 2 lần UBND tỉnh hủy kết quả do phát hiện hành vi vi phạm và được tổ chức đấu giá lại thì giá bán đã tăng từ 438 tỷ đồng lên hơn 1.215 tỷ đồng.

Hay như vụ đấu giá tài sản của Vinashin ở Quảng Ninh, hành vi đe dọa, chèn ép đã được người có tài sản ngăn chặn kịp thời, tài sản của nhà nước không bị thất thoát.

Tình trạng “cò”, đe dọa trong các vụ đấu giá đất ở Hà Nam đã được cơ quan công an hỗ trợ và đảm bảo an ninh kịp thời. Trong vụ đấu giá đất tại thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô, Đắc Nông, vụ bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Dệt Long An và các vụ đấu giá đất tại Nghệ An, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi thông đồng, dìm giá, băng nhóm đe dọa người tham gia đấu giá.

Theo Bộ Tư pháp, một trong những hạn chế, yếu kém hiện nay là giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa được định giá sát với giá thị trường, đặc biệt là giá đất, dẫn đến tình trạng có những người không có nhu cầu vẫn tham gia đấu giá để đầu cơ, trục lợi.

Một số tổ chức đấu giá tài sản vẫn còn tình trạng vi phạm trình tự, thủ tục dẫn đến bị hủy kết quả đấu giá; còn tình trạng “bao che”, “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ” giữa người tham gia đấu giá, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản.

Đặc biệt là xuất hiện hiện tượng “bảo kê” của băng nhóm “xã hội đen” có hành vi “đe dọa, cưỡng ép” những người tham gia đấu giá nhằm thao túng cuộc đấu giá. Tình trạng này diễn ra phức tạp, gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng an ninh, trật tự tại địa phương...

Tình trạng “sân sau” còn phổ biến

Về nguyên nhân của những hạn chế này, Bộ Tư pháp cho rằng, tài sản đấu giá ở Việt Nam hầu hết là tài sản công nhưng chưa có đầu mối chung để xử lý dẫn đến nguy cơ bị trục lợi. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức được đưa ra bán thông qua đấu giá chưa đến 50 cuộc, chiếm rất ít (0,06%) so với số cuộc đấu giá tài sản bắt buộc.

Đáng lưu ý là tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ”, “cò mồi, đe dọa, cưỡng ép” xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức tạp nên quá trình thanh tra, kiểm tra thông thường rất khó phát hiện, xử lý nếu không có sự vào cuộc của cơ quan công an với các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành (giám định chữ ký, ghi âm, điều tra).

Trong khi đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản còn hạn chế; đội ngũ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản còn “mỏng”.

Việc tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản còn chưa nghiêm. Tình trạng “sân sau” còn phổ biến, thậm chí tổ chức đấu giá có hành vi vi phạm pháp luật vẫn được lựa chọn. Tuy nhiên, việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá không thường xuyên, thậm chí là “buông lỏng”, do đó, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thậm chí, còn tình trạng móc nối để trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cùng với đó là hiện tượng chạy theo lợi nhuận, “cạnh tranh” không lành mạnh, vi phạm pháp luật đấu giá, đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến uy tín hành nghề đấu giá. Công tác thanh tra, kiểm tra, việc xử lý các vi phạm trong hoạt động đấu giá đôi khi còn chưa nghiêm, tính răn đe chưa cao.

Để khắc phục nhữngh hạn chế yếu kém, Bộ Tư pháp đưa ra giải pháp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tạo cơ sở lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản một cách công khai, khách quan, minh bạch, góp phần hạn chế tình trạng “sân sau”, tiêu cực trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản...

Kết quả thi hành án dân dự (THADS) 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp cho biết, tổng số phải thi hành gần 743.000 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 597.000 việc, đã thi hành xong 62,78%. Về tiền, tổng số phải thi hành hơn 261.188 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 162.809 tỷ, đã thi hành xong trên 39.310 tỷ đồng. Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tổng số phải thi hành 4.980 việc, với số tiền trên 68.029 tỷ đồng. Số có điều kiện là 3.410 việc, với số tiền trên 42.205 tỷ đồng; đã thi hành xong 1.679 việc, với số tiền trên 7.746 tỷ đồng.

Thu Hằng