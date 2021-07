Trưa 20/7, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An (Long An) Nguyễn Thị Nhuận cho biết, đoàn kiểm tra của xã vừa lập biên bản xử phạt 1 thanh niên vi phạm quy định phòng, chống dịch khi ra ngoài không có lý do chính đáng.