Kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên, do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Quyết định cũng bao gồm thành lập 6 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo TP, gồm: Tiểu ban Y tế; Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội; Tiểu ban Tài chính, hậu cần; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội; Tiểu ban Truyền thông.