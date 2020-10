Hiện các đơn vị cơ động theo 2 hướng tại xã Trà Leng và xã Trà Vân để tìm kiếm người bị vùi lấp.

Tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai sáng nay (29/10), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu cho biết, tối qua có 2 tàu của kiểm ngư và 1 tàu hải quân đã tiếp cận và liên lạc được với tàu BĐ 98658 có 12 người đang neo dù. Hiện những ngư dân đã an toàn và tiếp tục đi bắt cá.

26 người trên tàu BĐ 96388 TS và BĐ97469 còn mất tích, các đơn vị tiếp tục tìm kiếm.

Lực lượng Công binh 270 cắt cây, thông đường lên hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My)

Về việc 53 người bị vùi lấp ở Nam Trà My (Quảng Nam) chiều tối qua, đã tìm thấy 7 thi thể. Hiện các đơn vị cơ động theo 2 hướng tại xã Trà Leng và xã Trà Vân để tìm kiếm người mất tích.

Ông Dũng thông tin, Bộ Quốc phòng đã huy động Quân khu 4, Quân khu 5 và các công binh chủng, đặc biệt công binh để tìm kiếm nhanh nhất. Nơi đây vẫn mất điện và đường đi lại khó khăn.

Ông cũng đề nghị Ban chỉ đạo phải chỉ đạo tất cả các tỉnh vùng núi rà soát lại các nơi có nguy cơ sạt lở. Đối với sạt lở diễn biến phức tạp, phải sơ tán dân trước khi có ảnh hưởng của mưa lũ.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, hôm nay và ngày mai tại Nam Trà My có mưa ít. Quảng Nam mưa chủ yếu ở phía Tây và Tây Bắc. Tuy nhiên, từ đêm mai đến ngày 1/11 thì khu vực Nam Trà My sẽ có mưa to.

Theo báo cáo nhanh của Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu tối qua, ngoài vụ sạt lở đất vùi lấp người tại Quảng Nam, thì tại công trình thi công đập dâng sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi có 38 công nhân đang bị cô lập trên 3 điểm giữa dòng sông (điểm 1:18 công nhân, điểm 2: 10 công nhân, điểm 3: 10 công nhân) đang ngồi trên container, còn khoảng 2m nữa sẽ ngập nước, nguy cơ mất an toàn cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và UBND tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức đoàn công tác trực hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn người bị mất tích và tìm giải pháp đưa người ở khu vực bị cô lập vào nơi an toàn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết thêm, đơn vị sẵn sàng lực lượng phương tiện và chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm những người bị vùi lấp tại Nam Trà My khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến nay, bão số 9 đã gây ngập lụt từ 1-2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, TP Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại Kon Tum, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Hiện tại mức độ ngập lụt tại Quảng Ngãi, Kon Tum đang giảm.

Về thiệt hại ban đầu, có 2 người chết, 55 người mất tích do sạt lở đất (Quảng Nam có 53 người ở Nam Trà My, 2 người Phước Sơn),28 người bị thương.

Có 227 nhà bị sập, 88.591 nhà bị tốc mái. Đến 7h sáng nay còn 718 xã bị mất điện…

Về tàu thuyền, có 13 tàu cá bị chìm. Riêng 2 tàu của Bình Định (BĐ 96388 TS/12 lao động và BĐ 97469 TS/14 lao động) bị chìm trên biển ngày 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Lúc 0h51 ngày 29/10 tàu kiểm ngư KN467 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98658 TS, sức khỏe của 4 thuyền viên trên tàu bình thường.

Quân đội xuyên đêm thông đường lên điểm sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp Hơn 80 chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 của Quân khu 5 đã xuyên đêm thông đường lên hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Hương Quỳnh