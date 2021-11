Sáng nay (22/11), Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã xác định được nguyên nhân khiến nữ Phó Chủ tịch UBND phường Bảo An tử vong.

Căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: T.Nhân)

Theo cơ quan công an, tối 20/11, chị H.T.T.T (35 tuổi, Phó Chủ tịch phường Bảo An, TP.Phan Rang- Tháp Chàm) đưa 2 con xuống gửi nhờ mẹ ruột ở một chung cư nằm trên địa bàn phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm rồi đi ra ngoài.

Sáng 21/11, không thấy chị T. về nhà, điện thoại tắt máy nên người nhà tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày thì một người nhặt ve chai phát hiện thi thể chị T, tại căn nhà hoang thuộc địa bàn phường Mỹ Bình.

Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một bịch thuốc trầm cảm. Cơ quan công an xác định, cái chết của chị T là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm. Nguyên nhân dẫn đến cái chết này nghi do có mâu thuẫn tình cảm.

Theo vov.vn