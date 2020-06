Theo đó, đường dây nóng này được thiết lập trên cơ sở triển khai hợp phần dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng”. Dự án do tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam triển khai với sự tài trợ của Quỹ chấm dứt Bạo lực trẻ em.

Từ ngày 29/6, tổng đài 1022 Đà Nẵng sẽ triển khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh và tư vấn về bảo vệ trẻ em qua 4 kênh, gồm: Tổng đài thoại (0236) 1022- nhánh số 6; Cổng góp ý Đà Nẵng (https://gopy.danang.gov.vn/); kênh Zalo và trang Facebook “Tổng đài 1022”.

Tổng đài 1022 sẽ cung cấp, tư vấn, giải đáp thông tin các văn bản, quy định, chính sách, các hướng dẫn, khuyến nghị về công tác bảo vệ trẻ em…

Đồng thời tư vấn cho phụ huynh về các ứng dụng phần mềm quản lý việc truy cập Internet của con mình nhằm ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận các thông tin xấu, có hại, góp phần bảo vệ các em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng.

Đối với trường hợp như trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, cần được áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp, Tổng đài 1022 sẽ liên thông với trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Đà Nẵng và Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em (111) tại Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Phó GĐ Sở TT&TT Đà Nẵng, Tổng đài 1022 là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, công dân trên địa bàn TP nhiều năm qua. Ngoài ra tổng đài còn có các kênh tương tác online như mạng xã hội Facebook, Zalo…

“Những kênh thông tin này rất phù hợp với xu hướng tương tác trên mạng của thanh thiếu niên hiện nay. Việc mở đường dây nóng này được kỳ vọng sẽ góp phần vào công tác bảo vệ trẻ em nói chung cũng như phòng, chống nguy cơ xâm hại tình dục cho trẻ em và thanh thiếu niên qua môi trường mạng”, ông Thạch nói.

Theo thống kê của tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, tại Đà Nẵng có hơn 233 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 19,3 tổng dân số toàn TP). Trong đó có 60% trẻ tiểu học và 90% trẻ trung học có tài khoản Facebook. Trên địa bàn TP hiện nay có khoảng 900 quán internet, game thu hút hàng nghìn trẻ đến sử dụng mỗi ngày.

