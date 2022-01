Ban đầu đưa bé 8 tuổi cấp cứu ở bệnh viện, hai người tự giới thiệu là cha mẹ nói là bé gặp nạn. Khi công an xuất hiện thì họ thừa nhận đã đánh bé...

Vì sao chuyển Công an TP.HCM điều tra vụ bé 8 tuổi tử vong?

Đến nay vụ án được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM thụ lý mở rộng điều tra, xử lý.

Một nguồn tin cho biết, dữ liệu camera an ninh đã được khôi phục, những đoạn clip không xuyên suốt nhưng thể hiện rõ hành vi của 2 người là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, cùng tạm trú quận Bình Thạnh).

Tuy nhiên, phải thực hiện giám định những đoạn clip đó nhằm đảm bảo đúng các bước của quy định tố tụng.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Nguồn tin này cũng cho biết, từ những tình tiết, chứng cứ mới làm rõ, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hai đối tượng Trang và Thái có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” hay “Giết người”, với tình tiết là trẻ em, là con ruột. Do đó, vụ án được Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển giao cho Phòng PC01 - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến trình điều tra làm rõ, khoảng 19h43 tối 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận tin báo của bệnh viện trên địa bàn về việc một bé gái, là N.T.V.A. (8 tuổi) nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Trên cơ thể bé có dấu hiệu không bình thường, dấu hiệu bị đánh đập; nhưng khi đưa bé nhập viện, Thái và Trang nhận là cha mẹ của bé, nói rằng bé gặp nạn.

Khi Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an phường 22 đến bệnh viện thì ghi nhận, bé A. đa chấn thương khắp cơ thể. Công an khai thác nhanh thì Trang thừa nhận đã đánh con trong quá trình kèm dạy học. Từ đó Công an tạm giữ cả Trang và Thái để điều tra.

Trang bị tạm giữ từ ngày đó đến ngày 28/12 thì bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “hành hạ trẻ em”. Còn Nguyễn Kim Trung Thái bị tạm giữ, nhưng sau đó được cho về, đến ngày 30/12/2021 thì bị bắt giữ khẩn cấp về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng".

Được biết, Trang được cho là vợ sắp cưới của Nguyễn Kim Trung Thái. Người đàn ông này ly hôn vợ từ tháng 8/2020, còn cháu A. là con gái lớn, sống cùng bố tại căn hộ thuê ở chung cư Saigon Pearl từ đó. Hai tháng sau, Nguyễn Võ Quỳnh Trang dọn về sống cùng cho đến nay.

Theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, ban đầu khi bị tạm giữ, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai, khi kèm học cháu A. đã bực tức nên có dùng một đoạn gỗ để đánh vào nhiều phần cơ thể bé. Khi khám nghiệm hiện trường căn hộ, công an phát hiện và thu giữ một đoạn gỗ tròn có đường kính 2,2cm, dài 90cm.

Cộng đồng phẫn nộ về những hành động của Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé 8 tuổi tử vong

Cộng đồng phẫn nộ

Diễn biến vụ án được hé lộ sau đó gây phẫn nộ trong dư luận. Ngay cái chết của bé và nhiều ngày sau đó, tại Saigon Pearl và ở những nơi khác, nhiều người tổ chức cầu siêu cho bé ở các địa điểm khác nhau.

Từ sự phẫn nộ trong xã hội, nhiều hội nhóm kêu gọi nhau có thỉnh nguyện thư gửi đến các cơ quan tố tụng, lãnh đạo… đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hai người liên quan, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có kiến nghị gửi đến Công an quận Bình Thạnh. Riêng hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư, vào cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình mẹ ruột của bé A. và đến nay luật sư này liên tiếp có những kiến nghị.

Ngay từ giai đoạn Trang và Thái bị tạm giữ liên quan đến cái chết của cháu A., mẹ ruột của bé, là bà Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng anh ruột đã có đơn đề nghị khởi tố, bắt tạm giam chồng cũ, là Nguyễn Kim Trung Thái. Theo đơn này, bà Hạnh cho rằng, Nguyễn Kim Trung Thái đã cùng người tình hành hạ cháu A. trong suốt hơn một năm qua.

Đơn tố cáo của bà Hạnh có kèm chứng cứ thể hiện Nguyễn Kim Trung Thái có dấu hiệu che giấu cho hành vi của người tình, đó là đoạn ghi âm của người trong gia đình bà với anh Nguyễn Xuân Bình (27 tuổi), là cư dân Saigon Pearl, hàng xóm của gia đình Nguyễn Kim Trung Thái.

Anh Bình xác nhận, lúc đó (tức chiều 22/12), anh đã nghe tiếng của một phụ nữ trong phòng nói rằng, “Anh ơi! A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi”. Thì ngay sau đó có một giọng đàn ông mà anh Bình khẳng định đó là giọng ông Th., nói là “đưa nó đi cấp cứu đề mà đi tù à!”.

Tuy nhiên, mấu chốt gây sốc trong vụ án này là những tình tiết sau khi cơ quan điều tra đã phục hồi dữ liệu camera an ninh trong căn hộ của Nguyễn Kim Trung Thái.

Đến nay, công an làm rõ, ngay khi vừa đưa bé A. đến cấp cứu tại bệnh viện, ở ngoài chờ, Nguyễn Kim Trung Thái đã mở ứng dụng trên điện thoại để xoá dữ liệu camera. Khi bị bắt giữ khẩn cấp, Thái thừa nhận, và khai rằng, lo sợ những hình ảnh camera này sẽ làm ảnh hưởng đến Trang và cả bản thân mình.

Đoạn gỗ mà Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng để đánh bé gái 8 tuổi

Nguồn tin tiết lộ, những hình ảnh camera khôi phục được đã thể hiện, trong quá trình sinh hoạt, kèm cháu A. học bài, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng đoạn gỗ và các vật dụng khác hành hạ bé gái này. Nguyễn Kim Trung Thái cũng từng ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can thiệp, ngăn cản mà thậm chí thoa thuốc cho bé A. trong một lần bị “dì ghẻ” đánh.

Trong các ngày từ 7/12 đến 11/12, Trang liên tiếp hành hạ cháu A. có sự chứng kiến của Thái.

Một tình tiết Thái khai báo, trong ngày 11/12, vì phát hiện cháu A. bị thương tích ở đầu nên đưa con đến bệnh viện ITO khâu vết thương. Ông có hỏi con thì cháu nói tự té?, cơ quan tình nghi lời khai này gian dối vì trong các ngày đó ông Thái đã chứng kiến người tình hành hạ con và có thể ông biết rõ vết thương ở đầu cháu A. là từ đâu ra?

Nguồn tin hé lộ diễn biến khá sốc trong ngày 22/12, là buổi chiều cháu A. gặp nạn. Cụ thể, từ 14-18h chiều hôm đó, khi kèm cháu A. học và cho rằng cháu làm bài sai nên Trang đã dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu, thậm chí dùng chân đạp vào nhiều nơi hiểm trên cơ thể của bé A.

Trang còn dùng dây trói tay chân của bé A., bắt phải vừa quỳ học vừa uống nước; dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu của bé. Thậm chí khi cháu A. ngồi lại vào ghế để học thì Trang vung chân đạp cháu ngã… Đến khi cháu A. ngất lả, bất tỉnh, nôn ói… thấy đã nguy hiểm đến tính mạng, Trang mới gọi điện thoại cho Thái về nhà để xử lý nhưng đã không kịp.

Dư luận đang theo dõi sát sao tiến trình điều tra vụ án gây phẫn nộ này, đồng thời lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm minh, đúng tội danh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Trường An