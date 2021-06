Một thanh niên 32 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân.

Hôm nay (22/6), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với anh N.N.Đ. (32 tuổi, trú tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Công an huyện Châu Đức làm việc với thanh niên về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, vào cuối tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Châu Đức phát hiện trên trang Facebook cá nhân “Ku Duc (Nguyễn)” đăng tải bài viết có nội dung danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến F1 ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, kèm dòng trạng thái “cô vy với dương tính tới rồi”.

Bài viết trên được lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện về tình hình dịch bệnh.

Vào cuộc điều tra, công an huyện xác định được chủ tài khoản Facebook trên là anh Đ. nên mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ. thừa nhận chính là người đăng tải bài viết không đúng sự thật trên, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Ngày 11/6, Công an huyện Châu lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ. Do hành vi vi phạm hành chính của anh này thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc Công an tỉnh nên Công an huyện báo cáo, đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Đ. thừa nhận sai sót và chủ động gỡ bỏ bài viết vi phạm trên và cam kết không tái phạm.

Quang Hưng