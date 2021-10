Sở GTVT Hà Nội đề xuất phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định từ 13/10 với tỷ lệ các đơn vị hoạt động với 5% số chuyến, doanh nghiệp nói “không thực hiện được”.

Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND thành phố mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng hoạt động từ ngày 13/10.

Văn bản đề xuất do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện vừa ký nói rõ, đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ, Sở GTVT đề xuất UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô đi đến 8 tỉnh, thành phố.

Theo đó, Sở GTVT đề xuất tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô đi đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở GTVT công bố. Thời gian thực hiện từ ngày 13 đến 20/10 tới.

Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ ngày 13/10

Sở GTVT Hà Nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong đó, xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe.

Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở GTVT cấp phù hiệu còn hiệu lực.

Doanh nghiệp nói không thể chạy được?

Liên quan đến phương án chạy lại tuyến vận tải cố định do Sở GTVT Hà Nội đề xuất, đại diện một nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai cho biết, phương án đưa ra nếu được TP đồng ý thì doanh nghiệp rất khó thực hiện.



Với tổng số chuyến bằng 5% của đơn vị thì một doanh nghiệp có 10 xe chỉ được chạy nửa xe, còn với doanh nghiệp lớn có 100 xe chỉ được chạy 5 xe thì không đủ chi phí vận hành khai thác.



“Với tần suất chạy trong giai đoạn đầu quá ít như vậy, doanh nghiệp thà không chạy còn hơn. Bởi nếu cố để chạy thì càng tăng chi phí vận hành”, đại diện một doanh nghiệp chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai nói.



Cũng theo doanh nghiệp trên, dù văn bản Sở GTVT Hà Nội đang xin ý kiến thành phố, nhưng kể cả trường hợp TP Hà Nội chấp thuận thì tuyến Hà Nội – Lào Cai cũng không chạy được do phía Lào Cai đã “đóng cửa” chưa tiếp nhận tuyến vận tải cố định liên tỉnh.



Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP vận tải TM và DV Đất Cảng, đơn vị có tuyến vận tải cố định Hà Nội – Hải Phòng cho biết, hiện đơn vị vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể từ Sở GTVT Hải Phòng. Tuy nhiên với phương án chỉ cho chạy 5% tổng số chuyến của đơn vị thì doanh nghiệp không biết chạy lại thế nào cho hiệu quả.



Theo ông Hải, trong giai đoạn hiện nay Sở GTVT hai đầu tuyến nên thống nhất cho các tuyến chạy theo tần suất bao nhiêu chuyến một ngày cụ thể để các doanh nghiệp đăng ký sẽ thiết thực và hiệu quả hơn.



“Các Sở GTVT có thể xây dựng đề xuất phương án chạy theo chuyến, ví dụ Hà Nội – Hải Phòng ngày cho phép chạy 30 chuyến, doanh nghiệp nào chạy thì đăng ký và phải cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Có như vậy may ra mới chạy được, còn cứ đưa ra con số 5% thì rất khó cho doanh nghiệp”, ông Hải nói.

Gia Văn