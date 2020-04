Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Võ Văn Tư.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, khoảng 20h tối qua. người thân ông Võ Văn Tư (SN 1974, trú xã Bình Giang) đã đưa thi thể ông Tư đến trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo ông Anh, sự việc khiến hàng trăm người dân địa phương đổ về UBND xã theo dõi.

“Tại trụ sở xã, người nhà yêu cầu chính quyền làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Tư. Chúng tôi đã làm biên bản ghi lại toàn bộ yêu cầu của gia đình để làm rõ”, ông Anh cho hay.

Người dân đưa thi thể ông Tư đến trụ sở UBND xã Bình Giang yêu cầu làm rõ

Khoảng 23h tối 17/4, qua vận động, giải thích của chính quyền địa phương, người nhà đã đồng ý đưa ông Tư về lo hậu sự, giải tán đám đông.

Sáng nay, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Tư.

Theo đại tá Xuân, ông Tư trước đó thường xuyên uống rượu, khi say hay gây sự với vợ con. Công an xã Bình Giang nhiều lần đến can thiệp.

Sáng 15/4, sau khi nhận được tin báo của người nhà, 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà mời ông Tư lên trụ sở lên làm việc. Lúc này, ông Tư đang uống rượu và không chịu đi.

“Tại đây, công an xã vứt chai rượu không cho ông Tư uống nữa. Ông Tư sau đó lao vào 3 công an xã, nên các anh em đã khống chế. Một cán bộ công an đã dùng còng, rồi còng tay trái ông Tư lại để đưa lên trụ sở.

Khi đưa ra trước sân nhà, thì ông Tư vùng vằng dẫn đến bị trượt chân, đầu ông đập xuống sân nhà. Sau đó, Công an đã đưa ông Tư đi khám tại trạm y tế xã”, đại tá Xuân cho hay.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc

Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xước nhẹ ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà. Đến ngày 16/4, thấy ông Tư đau nặng, người nhà đưa ông đến cấp cứu tại BV đa khoa Đà Nẵng, đến 14h chiều 17/4 thì ông tử vong.

Vẫn theo đại tá Xuân, Công an, Viện kiểm sát huyện và cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi ông Tư tại bệnh viện để điều tra nguyên nhân cái chết của ông.

Đến khoảng 18h tối 17/4, người nhà đã đưa ông Tư về lo hậu sự. Khi đưa ông về nhà, một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục làm rõ.

Lê Bằng