Số ca F0 tại nhiều tỉnh miền Tây liên tục “lập đỉnh”, chính quyền địa phương đã nâng cấp độ dịch, siết chặt nhiều biện pháp chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa ký ban hành quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ mức 2 lên cấp 3, thời gian áp dụng từ ngày 30/11.

Động thái này được đưa ra khi những ngày qua số ca F0 ở Vĩnh Long tăng mạnh. Trong 5 ngày từ ngày 24 đến 28/11, Vĩnh Long ghi nhận hơn 2.500 F0, trong đó rất nhiều ca cộng đồng.

Trong ngày 28/11, Vĩnh Long lập đỉnh dịch với 545 ca F0, đến nay đã vượt mốc 10.000 ca mắc Covid-19.

Hiện Vĩnh Long có 6 đơn vị cấp huyện ở cấp độ 3, gồm: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn. Thị xã Bình Minh ở cấp 4 và huyện Bình Tân ở cấp độ 2.

Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, dịch đang ở cấp độ 4

Tình hình dịch tại tỉnh Sóc Trăng những ngày qua cũng diễn biến phức tạp, ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao. Trong 5 ngày từ ngày 24 đến chiều 28/11, Sóc Trăng có hơn 3.000 F0. Đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 16.400 ca mắc Covid-19.

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Chính quyền tỉnh Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 21h hôm trước đến 4h hôm sau, trừ trường hợp cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch…

Theo văn bản hỏa tốc do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu ký, từ 0h ngày 29/11, Sóc Trăng áp dụng biện pháp chống dịch ở cấp độ 3 (trước đó Sóc Trăng ở cấp độ 2). Sóc Trăng có 7 đơn vị cấp huyện ở vùng cam; 2 ở vùng vàng và 2 ở vùng xanh.

Hiện Bộ Y tế đã phân bổ đủ vắc xin cho Sóc Trăng để tiêm cho tất cả người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đến nay vẫn còn người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin hoặc mới tiêm 1 mũi.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin hoặc đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, khẩn trương liên hệ với trạm y tế xã, phường gần nhất để được tiêm vắc xin.

Tại TP Cần Thơ, số ca F0 tăng cao kỷ lục. Nhiều ngày có ca mắc Covid-19 hơn con số 1.000. Trong 5 ngày từ ngày 24 đến chiều 28/11, TP Cần Thơ ghi nhận hơn 5.200 ca F0. Tổng số F0 tại TP Cần Thơ đã vượt 24.000.

Số ca F0 tại TP Cần Thơ nhiều ngày qua tăng cao

Mới đây, Sở Y tế TP Cần Thơ có tờ trình gửi UBND thành phố về việc cập nhật cấp độ dịch.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang diễn biến rất phức tạp. Hiện TP Cần Thơ áp dụng các biện pháp chống dịch ở cấp độ 3. Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP Cần Thơ, do không đạt yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin nên đề nghị tăng lên cấp độ 4.

Trước tình hình dịch diễn biến theo chiều hướng phức tạp, chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch.

Theo đó, hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà, ngoài trời và nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Chính quyền TP Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người.

Chính quyền TP Cần Thơ khuyến khích cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống (nhà hàng, quán cà phê, trà sữa…) bán hàng mang về.

Hiện, TP Cần Thơ đang cho hơn 8.000 F0 được cách ly, điều trị tại nhà.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của An Giang, tỉnh đang hạ mức dịch từ cấp độ 3 xuống 2.

Hiện, An Giang có 4 đơn vị cấp huyện ở vùng xanh gồm: TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân.

Cấp độ 4 có hai đơn vị gồm: TP Châu Đốc và huyện Tịnh Biên. Hai huyện An Phú, Châu Thành ở cấp độ 3; các huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2.

Trong 5 ngày qua, An Giang ghi nhận hơn 1.300 ca F0. Đến nay, An Giang có hơn 22.600 ca F0, tỉnh này đã tiêm hơn 2,6 triệu liều vắc xin.

T.Chí