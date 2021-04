Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, giải tán nhóm người lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Hôm nay (7/4), thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 15h30 chiều 4/4, lực lượng Công an huyện phối hợp với Đồn biên phòng Phúc Sơn, Công an xã Phúc Sơn kiểm tra, phát hiện tại nhà đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người đang tụ tập (trong đó có 6 trẻ em) đang sinh hoạt, truyền “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Tại hiện trường, công an phát hiện, thu giữ hai quyển “Kinh thánh Cựu ước và Tân ước”, 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng, một chiếc laptop dùng để tuyên truyền “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”, 47 cái phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ.

Cả người lớn và trẻ em đều tham gia

Đội khăn trắng lúc làm lễ

Tại cơ quan điều tra, nhóm người khai nhận đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” do Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992) trú huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu.

Trong thời gian qua, Nhâm tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo người dân ở miền núi nhẹ dạ, cả tin tham gia hội thánh.

Công an an huyện Anh Sơn cho biết, đây là tổ chức chưa được Nhà nước công nhận nhưng vẫn lén lút tiếp cận người dân truyền đạo trái phép. Tổ chức này thường tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin tham gia.

Hoạt động của tổ chức này đã và đang gây phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Qua đây, Công an huyện Anh Sơn khuyến cáo, người dân không nên nhẹ dạ cả tin nge theo lời dụ dỗ của các đối tượng.

Hiện tại, Công an huyện đang củng cố hồ sơ vụ việc.

Việt Nam tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo Việt Nam không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng tôn giáo trong đó có việc thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Quốc Huy