Đột kích vào quán karaoke có hàng chục dân chơi bay lắc, Công an phát hiện có trường hợp vợ chồng gửi con cho nhân viên quán để tiện tham gia tiệc ma tuý.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang sàng lọc, xử lý 46 dân chơi ma tuý bị tạm giữ khi đơn vị này kiểm tra hàng loạt tụ điểm trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng nay (15/10), lực lượng đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tụ điểm karaoke Sala ở phường Bình Trị Đông B.

Lúc Công an ập vào, ngay từ bên ngoài nhóm bảo vệ tìm cách giữ chân lực lượng và dùng bộ đàm báo lên các phòng.

Gần đây, Công an quận Bình Tân kiểm tra hàng loạt tụ điểm trên địa bàn và mỗi tụ điểm đều phát hiện hàng chục dân chơi ma tuý

Lực lượng Công an nhanh chóng xử lý và ập vào bằng cửa bên hông. Phía trong quán có nhiều phòng đang hoạt động, đông đảo khách và phần lớn có dấu hiệu phê ma tuý.

Công an đưa 40 người nghi vấn về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh có 27 người có kết quả dương tính với ma tuý.

Theo cán bộ Công an trực tiếp kiểm tra, có trường hợp cặp vợ chồng đã gửi con cho nhân viên quán trông dùm để tham gia tiệc sinh nhật ma tuý tổ chức tại 1 phòng. Khi Công an kiểm tra là lúc rạng sáng, đứa bé nằm ngủ co ro trên ghế sofa ở quán rất đáng thương.

Ngoài ra, cũng rạng sáng 15/10, Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính đột xuất 5 khách sạn và 1 quán karaoke.

Hàng chục người nghi vấn ma tuý và phạm pháp hình sự bị đưa về để làm rõ. Qua kiểm tra, Công an xác định có 19 người dương tính với ma tuý.

Trong đó, tại 1 khách sạn, Công an phát hiện 1 xe gắn máy là tang vật vụ trộm. 2 đối tượng đang sử dụng xe này là Lê Văn Thiện (SN 1996, quê Hậu Giang) và Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, quê Long An) .

Công an quận Bình Tân đã bàn giao 2 đối tượng trên cùng tang vật cho Công an Long An để điều tra, xử lý.

