Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành công văn về chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trong việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: Đoàn Bổng

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị cần chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu cùng với việc thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch, các lực lượng tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 24/7 đến nay, toàn thành phố đã xử lý hơn 32.418 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, phạt tiền trên 50,1 tỷ đồng. Các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết; Không đeo khẩu trang nơi công cộng; Không giữ khoảng cách khi tiếp xúc; Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19…

Hương Quỳnh

