Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, kiểm soát số người ra vào trung tâm thương mại, cửa hàng theo đúng quy định; chủ động nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện 5K.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chiều nay (4/7) đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại một số trung tâm thương mại.

Tại Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, AEON Mall Hà Đông và Highlands Coffee Nhà Hát Lớn, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế bằng mã QR-Code, thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang….

Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, đối với các trung tâm thương mại quận cùng với các lực lượng và đơn vị quản lý các trung tâm đã triển khai các giải pháp tốt nhất khi được thành phố cho phép nới lỏng một số hoạt động.

Aeon Mall đã tổ chức quản lý ngay từ đầu vào và thông báo dừng đón khách khi đã đủ số người quy định nhằm đảm bảo giãn cách. Toàn bộ cán bộ quản lý của Aeon Mall phối hợp với lực lượng công an phường thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp chưa tuân thủ giãn cách. Về vấn đề y tế và an toàn thực phẩm, các lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt trường hợp vi phạm…

Quận Long Biên đã cho tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các trung tâm thương mại, công viên đặc biệt vào những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch…

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phố trên cả nước còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để nới lỏng một số hoạt động, cần phải siết chặt kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố. Trong đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát nhà hàng, quán ăn… Riêng trong công tác an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của TP, đặc biệt, tăng cường công tác xử phạt.

Ông nhận định, về cơ bản các cơ sở đã chủ động, có giải pháp thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố; người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quá số người tại các hàng quán trong trung tâm thương mại, một số ít vị trí, địa điểm, người dân còn lơ là, chủ quan…

Do đó, Phó Chủ tịch đề nghị BCĐ các địa phương chỉ đạo các cơ sở kiểm soát chặt chẽ lượng người vào cửa hàng theo đúng quy định. Kiểm soát số người vào trung tâm thương mại, cửa hàng theo đúng quy định; chủ động nhắc nhở, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế qua QR-code, thực hiện ngồi giãn cách cũng như giữ khoảng cách an toàn… Đặc biệt, các nhà hàng, quán ăn phải tuân thủ đóng cửa trước 21h theo đúng quy định…

Kiểm tra tại Aeon Mall Hà Đông, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng lưu ý, vào dịp cuối tuần, lượng người đến khu vực này khá đông. Ông chỉ đạo quận phối hợp với các lực lượng và BQL trung tâm thương mại thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, chỉ cho phép 50% công suất chỗ ngồi cũng như lượng xe gửi tại bãi; bố trí khai báo y tế bằng QR-Code tại cửa ra vào…

Trong khi chưa có đủ vắc xin tiêm chủng thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. “Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Mộc Miên

