Công an thông tin, nghi can Phan Văn Quang khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên ra tay đốt nhà khiến 3 cô cháu tử vong.

Chiều nay (13/6), Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ cháy nhà khiến 3 cô cháu tử vong tại phòng trọ ở đường 21E, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân vào rạng sáng 12/6.

Đại diện Công an TP chủ trì cuộc họp gồm: Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Nguyễn Văn Hướng - Phó phòng Cảnh sát hình sự và Thượng tá Nguyễn Nhật Thành - Trưởng Công an Q.Bình Tân.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm thông tin về vụ việc tại họp báo

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, đại diện Công an TP thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án.

Cụ thể, 1h55 sáng 12/6 Công an P.Bình Trị Đông B nhận tin báo xảy ra vụ cháy. Ngay sau đó, Công an Q.Bình Tân điều lực lượng cứu hộ cứu nạn và các lực lượng đến chữa cháy.

Sau khi dập lửa thì phát hiện trong phòng trọ có 3 nạn nhân chết cháy xác định gồm: Đ.T.D (35 tuổi) và 2 cháu chị này là Đ.V.Th (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi).

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy 3 nạn nhân tử vong do bỏng toàn thân. Hiện trường có thu giữ 1 xe honda, 1 quẹt gas, 1 can nhựa nghi đựng xăng.

Camera có ghi nhận về người đàn ông đã mang can xăng đến và sau đó tẩu thoát khi vừa xảy ra cháy.

Người dân làm việc với Công an xác nhận, hình ảnh camera ghi nhận về người đàn ông đó tên Chín, bán trái cây và cung cấp trái cây cho chị D khoảng 3 tháng nay. Từ đó, Công an tổ chức truy xét người đàn ông này.

Ban giám đốc Công an TP cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tổ chức họp với Công an Q.Bình Tân, đánh giá lại toàn bộ vụ việc, chứng cứ.

Sau 30 giờ, đến sáng 13/6 Công an TP phối hợp cùng Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Gian bắt giữ đối tượng tại xã Tân Bình Thạnh.

Đối tượng này thừa nhận có mặt tại hiện trường và đã thực hiện hành vi đốt. Đối tượng khai động cơ là mâu thuẫn cá nhân.

Công an TP đã khởi tố vụ án, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Quang (SN 1965, quê Long An).

Thượng tá Lâm thông tin, xác minh ở địa phương cho hay, đối tượng Quang đã bỏ đi khỏi địa phương 10 năm nay và hiện đang bán trái cây ở địa bàn Q.Bình Tân.

Về mối quan hệ, mâu thuẫn giữa nạn nhân D với nghi phạm Quang, Thượng tá Lâm cho hay, phía cơ quan Công an đã làm việc với một số người thân nạn nhân và hàng xóm thì được biết, 2 người có quan hệ buôn bán trái cây với nhau từ tháng 3 đến nay. Quang giao hàng cho chị D.

Thượng tá Lâm cũng thông tin thêm, thời gian gần đây 2 người thường hay cãi nhau. Còn tình tiết mối quan hệ thêm như thế nào thì cơ quan Công an sẽ tiếp tục đấu tranh.

Về vật chứng thu giữ tại hiện trường, đại diện Công an TP cho biết, những vật dụng thu giữ là có liên quan trực tiếp đến vụ án. Ví dụ như: xe gắn máy là của đối tượng đi đến hiện trường, can nhựa là nghi chứa xăng, quẹt gas là để đốt.

Hay như tình tiết là vệt bùn, bước đầu xác định là cửa phòng trọ khoá trong, đối tượng dùng bùn để be khe cửa, nhằm đổ xăng cho chảy vào bên trong.

Thượng tá Lâm thông tin rõ, 2 cháu bé tử vong trong vụ án là cháu của chị D.

Ngoài ra, bước đầu xác định xăng không phải do đối tượng mua trực tiếp để đổ vào can nhựa. Mà đối tượng Quang rút hết xăng từ xe gắn máy của mình. Và đặc biệt là đối tượng chạy xe đến hiện trường rồi rút xăng.

Thượng tá Lâm thông tin, đối tượng quê Long An nhưng đi khỏi địa phương 10 năm. Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là 1 trong nhưng nơi thường trú nên sau khi gây án, đối tượng chạy về đó lẩn trốn.

Phan Văn Quang, nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết, là người tàn tật

Về thông tin cố tình giết người hay vô ý? Thượng tá Lâm cho hay, đối tượng gây án là người tàn tật nên có khó khăn trong quá trình lấy lời khai.

Nói về diễn biến vụ việc, khi xảy ra vụ cháy là xăng nên ngọn lửa bùng nhanh, diện tích căn phòng trọ chỉ 12m2 nên ngạt khói rất nhanh, người dân không thể nghe tiếng kêu cứu.

Đại diện Trung tâm báo chí TP.HCM nói rõ, đây là thông tin điều tra ban đầu về vụ án mà Công an TP.HCM có thể cung cấp. Thời gian tới, tiến trình điều tra nếu có thông tin gì thêm về vụ án thì Công an tiếp tục thông tin

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường vụ cháy khiến 3 cô cháu tử vong

Trước đó, vào rạng sáng 12/6, phòng trọ trong hẻm ở đường 21E, phường Bình Trị Đông B bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong trong hiện trường vụ cháy.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an thấy điều bất thường là có người đàn ông mang thùng xốp đến trước cửa phòng trọ châm lửa đốt.

Từ thông tin quan trọng này, Công an khoanh vùng và nhận định, Quang là nghi can gây án nên truy xét bắt giữ một ngày sau đó.

Người đàn ông lén lút rời hiện trường vụ cháy ba người chết ở Sài Gòn Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành động lén lút, rời khỏi hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người chết ở Sài Gòn.

