Qua xác minh vụ việc liên quan đến 5 cơ sở y tế ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong, cơ quan công an đã có kết luận chính thức.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bình Dương, đại diện Công an tỉnh đã thông tin kết luận vụ việc liên quan đến 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong.

Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận, xảy ra vào ngày 14/8 khi 5 cơ sở y tế là Trung tâm y tế TP Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện An Phú và Phòng khám đa khoa Nam Anh từ chối cấp cứu khiến ông N.D (57 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) tử vong.

Một trong những cơ sở y tế liên quan đến vụ việc - Ảnh: A.H

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định phòng khám đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân y 4 có dấu hiệu tội phạm như không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, sau khi điều tra công an xác định các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, cơ quan điều tra sẽ đề nghị ngành y tế tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính và rút giấy phép hành nghề của các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng.

Về phía Bệnh viện Quân y 4, do bệnh viện này thuộc quản lý của quân đội nên hồ sơ vụ việc đã được cơ quan công an chuyển qua cho đơn vị điều tra của quân đội tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo Đại tá Quyên, vụ việc nạn nhân tử vong một phần nguyên nhân là do người nhà nạn nhân tại thời điểm đưa ông D đi cấp cứu chỉ hỏi bảo vệ mà không trình bày rõ tình trạng bệnh nhân.

Đối với những cơ sở y tế còn lại, cơ quan công an xác định không có yếu tố vi phạm. Từ kết quả điều tra này, Công an tỉnh Bình Dương quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an vào cuộc vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến người đàn ông tử vong Người đàn ông lâm bệnh nặng được người thân đưa đến các cơ sở y tế ở Bình Dương để cấp cứu nhưng đều bị từ chối. Sau khi về phòng trọ, bệnh nhân tử vong.

Xuân An