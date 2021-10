Tất cả chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long an dừng hoạt động từ 0h ngày 18/10, người dân được tự do đi lại.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An đã cơ bản được kiểm soát, địa phương đang áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT, tỉnh Long An quyết định dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra phòng, chống dịch từ 0h ngày 18/10.

Quyết định có hiệu lực với các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do UBND tỉnh thành lập; các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Long An giáp ranh với các tỉnh, thành do UBND huyện thành lập.

Các lực lượng, đơn vị liên quan trực chốt sẽ trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị; các chế độ liên quan được đảm bảo theo quy định.

Từ 0h ngày 18/10, tỉnh Long An dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Từ 0h ngày 16/10, Long An áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, chính quyền cho phép tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch.

Cụ thể, các hoạt động được giới hạn số lượng không quá 50 người trong cùng một thời điểm; tất cả người tham gia các hoạt động đều phải đáp ứng một trong các điều kiện như đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72h.

Chính quyền yêu cầu chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin người vào/ra.

Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới.

Tuấn Kiệt

Long An: Người đi mua sắm, thể dục... phải có xét nghiệm âm tính 0h ngày 16/10, tỉnh Long An áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên phạm vi toàn tỉnh.