UBND tỉnh An Giang vừa có thông báo mới liên quan đến vụ mỏ cát trên sông Tiền (địa phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) được đấu giá hơn 2.800 tỷ đồng.

Ngày 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký thông báo về việc hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản đối với quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường khu mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Đây là vụ công ty có vốn điều lệ 27 tỷ trúng đấu giá mỏ cát 2.800 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận vào năm 2021.

Sông Tiền đoạn qua địa phận xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang)

Theo đó, UBND tỉnh An Giang thông báo đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T.S.Home (trụ sở ở TP.HCM) về việc hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Mỏ cát này có diện tích 60,3ha, được Công ty T.S.Home trúng đấu giá với 2.811 tỷ đồng, theo biên bản đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang xác lập lúc 12h ngày 26/3/2021.

UBND tỉnh An Giang đưa ra lý do hủy bỏ là do tháng 12/2021, Công ty T.S.Home có công văn về việc ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát. Ngoài ra, tháng 1 vừa qua, Sở TN&MT tỉnh An Giang (cơ quan được UBND tỉnh An Giang giao thẩm quyền xử lý tài sản đấu giá), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Công ty T-S.Home thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giá tài sản nói trên.

UBND tỉnh An Giang cho biết, số tiền hơn 1 tỷ đồng mà Công ty T.S.Home đã nộp khi tham gia đấu giá sẽ không được trả lại.

“Sở TN&MT tỉnh An Giang thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang là 330 triệu đồng, số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước là hơn 750 triệu đồng”, UBND tỉnh An Giang cho hay.

Hồi tháng 3/2021, tỉnh An Giang tổ chức đấu giá công khai mỏ cát trên sông Tiền tại khu vực xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Kết quả, Công ty T-S.Home (số 14, đường 11, khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM), do ông Hồ Quang Thái Dũng làm giám đốc trúng đấu giá. Vốn điều lệ của công ty này theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 27 tỷ đồng và thư cam kết tài trợ vốn vay thực hiện dự án 50 tỷ đồng...

Thiện Chí