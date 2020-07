Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao một số tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm ngày nay, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi phía Bắc có xu thế hoạt động mạnh dần lên. Mưa ở các địa phương đồng loạt gia tăng về lượng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung vào tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang. Vì vậy, người dân các địa phương trên cần đề phòng mưa lớn sinh lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây trồng các loại. Cảnh giác với gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh khi trời có mưa giông. Minh Hải