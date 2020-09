Nam vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ tại trung tâm.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) Trần Văn Trí cho biết, khoảng 13h chiều nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An (số 6 đường Đào Tấn) một nam vận động viên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân là em Phạm Huy H. (SN 2004, quê huyện Nghĩa Đàn) - là vận động viên năng khiếu môn boxing của trung tâm nói trên.

Khu vực nhà thi đấu tập luyện boxing nơi xảy ra sự việc

Nhận tin báo, Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Đến chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

