Người dân phát hiện một nam thanh niên gục chết trên vũng máu lề đường ĐT824, đoạn qua huyện Đức Hòa, Long An. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, dính nhiều máu.

Ngày 3/6, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trên địa bàn với nhiều vết chém.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Ảnh: A.L.

Khoảng 4h cùng ngày, một số người dân đi làm buổi sáng phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi, gục chết trên đường ĐT824, đoạn qua ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Công an huyện Đức Hòa có mặt sao đó phong tỏa hiện trường. Qua khám xét, ông an phát hiện người nạn nhân có nhiều vết thương, dính dầy máu.

“Có khả năng thanh niên này bị sát hại”, một cán bộ công an cho biết.

Người dân sống địa phương cho biết qua hình ảnh camera trước nhà, khoảng 3h10, họ thấy có một nhóm 12 thanh niên chạy xe máy tốc độ cao trên đường ĐT824 hướng thị trấn Đức Hòa đi xã Đức Hòa Đông.

