Công an đã làm rõ, ông Nguyễn Thành Tài đã giao đất vàng cho công ty Hoa Tháng Năm vì có tình cảm với bà chủ của doanh nghiệp này.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trái vì tình riêng

Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM vì những sai phạm trong việc giao lô đất vàng công sản, tại số 8 – 12 đường Lê Duẩn, Q.1.

Theo kết luận này, cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

5 bị can bị truy tố gồm ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí Thư Q.2), ông Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất thuộc sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM) và Lê Thị Thanh Thuý (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue).

Người đàn bà chủ công ty Hoa Tháng Năm khiến cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài ‘ngã ngựa’

Trước đó, cuối tháng 12/2019 Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an từng 1 lần hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho các cơ quan tố tụng cùng cấp. Tuy nhiên, Viện KNSD Tối cao đã trả hồ sơ, đề nghị cơ quan Công an làm rõ 1 số tình tiết liên quan đến vụ án.

Nội dung kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra vẫn bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố 5 bị can nói trên trong phi vụ giao đất vàng không đúng quy định.

Cụ thể, giai đoạn 2008 - 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Về sai phạm trong vụ giao lô đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn, Q.1, bước đầu xác định ông Nguyễn Thành Tài vì mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thuý mà giao cho công ty của bà này.

Lô đất này rộng 4.896m2 là công sản Nhà nước, do công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà (gọi tắt là công ty Quản lý Nhà) thuộc UBND TP.HCM quản lý. Ông Tài đã chỉ đạo cấp dưới giao lô đất cho công ty bà Thuý.

Từ đề xuất của công ty Quản lý Nhà, ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới để đầu tư khai thác dự án. Trong đó, công ty Quản lý Nhà góp 50% cổ phần, số còn lại là 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương.

Nhưng ngay sau đó, công ty Quản lý Nhà có đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm của bà Thuý tham gia 30% dự án. Khi thành lập pháp danh mới, là công ty CP Đầu tư Lavenue, bà Thuý khi đó là Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm cũng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT công ty Lavenue.

Phối cảnh dự án của khu đất vàng số 8 – 12 đường Lê Duẩn, Q.1

Đáng nói 50% vốn góp ban đầu của 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương là nguồn đi vay từ doanh nghiệp khác. Rất nhanh sau đó, 4 doanh nghiệp này đã bán đứt 50% cổ phần cho doanh nghiệp cho vay vốn. Kết cục phần vốn Nhà nước trong dự án chỉ còn 20%, còn lại 80% rơi vào tay tư nhân.

Có thể nói đây là thủ đoạn tinh vi để chuyển đất vàng từ quản lý Nhà nước vào tay tư nhân. Thời điểm điều tra, Công an xác định, ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí… cho Nhà nước số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Sự thật người đàn bà “Hoa Tháng Năm” bị tâm thần?

Trong kết luận điều tra mới đây, Bộ Công an cũng đã làm rõ 1 số tình tiết mà Viện KSND tối cao đã yêu cầu làm rõ, khi trả hồ sơ vào giai đoạn cuối năm 2019.

Cụ thể, Viện KNSD đề nghị trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thuý. Kết luận điều tra bổ sung cho hay, đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Thuý tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Theo kết luận, người đàn bà "Hoa Tháng Năm" Lê Thị Thanh Thuý không bị tâm thần

Kết quả cho thấy, bà Thuý không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Nên bà này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Viện KSND tối cao cũng đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài của các ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch HĐQT Cty CP xăng dầu Vitaco), ông Nguyễn Xuân Bình (Chủ tịch HĐQT Cty CP Kim khí TP.HCM), ông Nguyễn Khắc Tám (Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng TP.HCM) và ông Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Cty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn). Đây là lãnh đạo 4 doanh nghiệp tham gia vốn góp vào công ty CP Đầu tư Lavenue để thực hiện thôn tính 'đất vàng' sau đó bất ngờ bán đứt phần vốn góp cho tư nhân.

Bộ Công an trong kết luận điều tra bổ sung cho rằng, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với 4 người trên.

Hiện trạng lô đất vàng

Trong kết luận điều tra bổ sung cũng nhấn mạnh về việc xác minh làm rõ tài sản của các bị can trong vụ án nhằm đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản cho Nhà nước. Bộ Công an nêu rõ, đã kê biên 11 bất động sản của các bị can như: Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thuý.

Trong vụ án nói trên còn có vai trò của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (nguyên Giám đốc công ty Quản lý Nhà). Bà này đã ký các tham mưu, đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia vào dự án, đề xuất thành lập pháp nhân mới khai thác dự án; tham mưu cho ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định thanh lý, tháo dỡ nhà số 12 đường Lê Duẩn…

Nhưng khi xảy ra vụ án, bà Thuỷ đã bỏ trốn. Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và phát lệnh truy nã đối với bà Thuỷ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Linh An