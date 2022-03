Trưa 28/3, vầng hào quang xuất hiện trên bầu trời huyện Vạn Ninh. Mặt trời được bao quanh bởi một quầng sáng như bảy sắc cầu vồng, trông lạ và đẹp.

Hiện tượng này kéo dài hơn hai giờ, rõ nét nhất khoảng 12h30-13h cùng ngày. Chứng kiến cảnh này, nhiều người đã chụp ảnh, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm.

Trong tiết trời oi bức, nắng nóng, nhiều người dân huyện miền núi Khánh Vĩnh cũng nhìn thấy hiện tượng này. Người dân cho hay, họ nhìn thấy hào quang tròn xuất hiện từ 11h. Càng về trưa, trời nắng thì mặt trời được bao quanh bởi vầng hào quang rõ nét hơn, sau đó hiện tượng dần biến mất.

“Lần đầu tiên tôi trông thấy cảnh này, nó rất đẹp, nên đã chụp hình lại để làm kỷ niệm”, chị Hương, thị trấn Khánh Vĩnh, nói và cho hay, một số cao niên ở đây nhận định rằng, hiện tượng này giống như một dự báo sẽ có mưa trong 24h giờ tới.

Theo các nhà khoa học, đây là hiện tượng bình thường được gọi là hào quang mặt trời (còn gọi là halo). Hào quang mặt trời xảy ra khi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển, tạo thành một quầng sáng màu sắc trắng, hoặc nhiều màu sắc cam, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím. Quầng sáng hào quang này thường là một vòng tròn bao quanh mặt trời, đôi khi cũng là các cung, điểm trên bầu trời.

