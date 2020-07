Sau khi bị khởi tố, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn đều được tại ngoại hầu tra.

Liên quan đến vụ khởi tố ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và 4 người khác về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, nguồn thông tin cho hay, ông Tuyến được cơ quan tố tụng giải quyết cho tại ngoại và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sau khi bị khởi tố được giải quyết cho tại ngoại hầu tra. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Bị can Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng được giải quyết cho tại ngoại.

3 bị can còn lại cùng bị khởi tố nhưng bị tạm giam.

Nguồn thông tin nói rằng, nhóm bị can trên có liên quan đến việc bán rẻ công sản do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) quản lý, cho tư nhân. Ông Tuyến với tư cách là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách quản lý công sản đã chấp thuận chủ trương do SAGRI và Sở Xây dựng đề xuất.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (ngoài cùng bên phải) tại cuộc họp HĐND sáng nay. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Đáng nói trong phiên khai mạc và đến sáng nay (ngày 11/3), là ngày họp thứ 3 của kỳ họp HĐND thứ 20, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vẫn có sự hiện diện của ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn. Cả 2 ông đều là đại biểu HĐND nhiệm kỳ này.

Đến phiên họp buổi chiều thì cả 2 ông đều vắng mặt. Cũng ngay trong chiều 11/7, Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND của 2 ông theo Luật Tổ chức chính quyền.

Phước An - Hồ Văn