Ngày 25/12, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án người nước ngoài trồng và bào chế cần sa ở phường Hàm Tiến.

Trước đó, tối ngày 24/12, Công an phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) và lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra căn nhà ở KP1, phường Hàm Thiết do người nước ngoài thuê và phát hiện bên trong chứa nhiều cần sa.

Trong căn nhà của người nước ngoài thuê trọ có nhiều cần sa

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 27 cây cần sa tươi cao từ 1 - 2m và 3kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều thiết bị liên quan đến việc trồng và sản xuất cần sa.

Qua đấu tranh ban đầu, Shedko Dmitrii (SN 1988, quốc tịch Nga) là người thuê căn nhà này khai nhận: Cách đây khoảng 2 tháng đã mua hạt giống cần sa, phân bón, hoá chất và các thiết bị bào chế cần sa trên internet. Shedko Dmitrii mang về ươm trồng trong các chậu đặt bên trong các tủ vải có hệ thống tưới và đèn điều tiết ánh sáng.

Shedko Dmitrii làm việc với cơ quan công an

Cây cần sa sau khi thu hoạch được sấy khô và bào chế thành phẩm rồi chia cho các đồng hương người Nga sử dụng.

Tổ công tác đã tạm giữ và bàn giao đối tượng Shedko Dmitrii và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết thụ lý.

